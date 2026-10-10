O Manchester United desperdiçou sua vantagem diante do Tottenham Hotspur, após permitir que o adversário voltasse à partida, mesmo com dez jogadores, e os dois times ficaram com um ponto cada ao final de um jogo emocionante, com o empate por 1 a 1 no confronto da sexta rodada da Premier League, na noite deste sábado, no estádio Old Trafford.

O United esteve perto da vitória depois que Bryan Mbeumo marcou o gol que colocava o time à frente aos 73 minutos, mas o Tottenham, que teve a situação complicada com a expulsão de Rodrigo Bentancur aos 78 minutos, não desistiu e escreveu o final chocante para o Manchester United, quando Solanke marcou o gol de empate aos 92 minutos, aumentando o sofrimento do técnico Michael Carrick e ampliando as especulações sobre seu futuro.

O empate manteve o Manchester United na 12ª posição, com 6 pontos, enquanto o impacto do resultado foi moral para o Tottenham, que se distanciou um pouco da parte de baixo da tabela e subiu para a 18ª posição, com 3 pontos.

O Tottenham controlou os rumos do primeiro tempo, embora o Manchester United tenha começado melhor e quase constrangido o próprio Manchester United em seu estádio aos 3 minutos, abrindo o placar, mas o goleiro Senne Lammens defendeu uma finalização de perto de Dominic Solanke, após um erro em um passe de Maguire.

O Tottenham seguiu com sua pressão, com Lucas Bergvall finalizando aos 17 minutos, antes de Mohammed Kudus desperdiçar uma oportunidade de ouro aos 21 minutos, ao finalizar uma bola que passou rente à trave.

Tentativas de perto: o United surpreende o Tottenham

Aos 50 minutos, Savio desperdiçou uma oportunidade clara para o Tottenham, ao cruzar uma bola que passou pela frente do gol, mas Luke Shaw interveio no último instante para afastar o perigo.

Aos 55 minutos, Youri Tielemans marcou um gol anulado por impedimento, depois que a defesa do Tottenham parou.

Michael Carrick fez três substituições aos 59 minutos, com a entrada de Diogo Dalot no lugar de Leny Yoro, Carlos Baleba no lugar de Tielemans e Joshua Zirkzee no lugar de Amad Diallo.

Aos 73 minutos, Bryan Mbeumo marcou o primeiro gol do Manchester United, após um passe de Matheus Cunha, que driblou Savio antes de passar a bola para Mbeumo, e este finalizou com um chute rasteiro de pé esquerdo que morreu no ângulo distante.









Expulsão que vira o jogo: a picada de Solanke

Aos 78 minutos, o árbitro mostrou o cartão vermelho a Bentancur, após uma discussão com Luke Shaw que levou a uma confusão generalizada entre os jogadores dos dois times.

Aos 87 minutos, Lisandro Martínez recebeu cartão amarelo após sua entrada em James Maddison.

Os minutos finais resultaram em uma volta surpreendente do Tottenham, com Dominic Solanke marcando o gol de empate aos 90+2 minutos, após um cruzamento de Sandro Tonali, devolvendo o time londrino ao jogo.









Aos 90+5 minutos, Carrick fez duas substituições, com a entrada de Ayden Heaven no lugar de Shaw e Marcus Rashford no lugar de Cunha, mas o time não conseguiu aproveitar sua superioridade numérica.

Com este empate, o Tottenham segue sofrendo para conquistar sua primeira vitória nesta temporada, enquanto se prolongou o drama do Manchester United, que ficou sem vencer pela quarta partida consecutiva na Premier League.