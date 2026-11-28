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Reportagens de TV revelaram que a torcida do Al-Ahli pretende renunciar, irritada com a permanência do treinador holandês Marino Pusic no comando técnico do time principal.

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O Al-Ahli recebeu o Al-Taawoun neste sábado, no Estádio Alinma, em Jeddah , no encerramento da 13ª rodada da Saudi Pro League.

À margem da partida, Mohammed Al Hashim, repórter dos canais "Thmanyah", detentores dos direitos de transmissão do Campeonato Saudita, revelou que há uma forte insatisfação da torcida do Al-Ahli por Pusic não ter sido demitido do cargo de técnico do time principal.

Segundo Al Hashim, essa insatisfação se refletiu no público muito fraco da torcida do Al-Ahli no Estádio Alinma durante o jogo contra o Al-Taawoun, ao contrário do que costumava acontecer nas partidas anteriores.

O repórter dos canais "Thmanyah" acrescentou que a associação de torcedores do Al-Ahli pretende renunciar ao comando da torcida do time nos próximos dias, em uma escalada para expressar a revolta com a permanência do treinador holandês.

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Isso acontece em um momento em que a torcida do Al-Ahli despeja toda a sua fúria sobre o treinador holandês, por causa da queda de rendimento do time nos últimos tempos.

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Os torcedores do Al-Ahli lançaram uma forte campanha nas redes sociais, intitulada (A saída de Pusic é a nossa exigência), pedindo a demissão do treinador holandês do cargo de técnico do time, diante dos resultados negativos que a equipe vem sofrendo atualmente.

A campanha ganhou força após a dura derrota do Al-Ahli por 6 a 1 para o Al-Shabab, na 12ª rodada da Saudi Pro League.

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As críticas, no entanto, diminuíram depois da vitória do Al-Ahli por 3 a 1 sobre o Al-Nassr, na sexta-feira passada, no Estádio Alinma, em Jeddah, no jogo atrasado da 9ª rodada da Saudi Pro League.

Mas a revolta voltou a crescer recentemente, após a surpreendente derrota do Al-Ahli por 3 a 2 para o Al-Shamal, do Catar, na segunda-feira passada, pela 5ª rodada da fase de liga da AFC Champions League Elite.

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Algumas reportagens chegaram a apontar que a diretoria do Al-Ahli queria demitir Pusic antes do clássico contra o Al-Nassr, mas a crise financeira que o clube atravessa e a alta multa rescisória prevista no contrato do treinador holandês impediram a decisão.

Pusic assumiu o comando técnico do Al-Ahli em agosto passado, como sucessor do alemão Matthias Jaissle, que deixou o clube de forma inesperada para comandar o Newcastle United.

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Desde que assumiu o time de Jeddah, Pusic disputou 18 partidas, com 11 vitórias, dois empates e cinco derrotas.

O Al-Ahli ocupa a quinta posição na tabela do Campeonato Saudita, com 24 pontos, conquistados em oito vitórias e quatro derrotas, a seis pontos do líder Al-Hilal.

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Fora da Saudi Pro League, o Al-Ahli ocupa a sétima posição do grupo Oeste da AFC Champions League Elite, com 8 pontos, somados em duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Já na Copa do Rei, o Al-Ahli conseguiu passar pela fase de 32 avos de final ao vencer o Al-Anwar por 2 a 1, e se prepara para enfrentar o Al-Ula na segunda-feira, 11 de janeiro, no Estádio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz, em Medina, pelas oitavas de final.