Vídeo: Em cena digna de uma partida da Copa... Torcedores do Barcelona atacam o ônibus do Atlético de Madrid

Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

Traduzido por

Torcedores do Barcelona atacam o ônibus do Atlético de Madrid

Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
Espanha

Momentos emocionantes antes do início da partida

O ônibus do Atlético de Madrid foi alvo de agressões por parte da torcida do Barcelona, antes do início da partida entre as duas equipes esta noite, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Antes da partida entre Barcelona e Atlético de Madrid, no mês passado, na segunda partida das semifinais da Copa do Rei da Espanha, alguns torcedores radicais do Barcelona quebraram uma janela do ônibus do Atlético antes de sua chegada ao estádio.

O jornal “Marca” publicou hoje, quarta-feira: “Isso já havia ocorrido na visita anterior ao Camp Nou, durante a partida de volta das semifinais da Copa do Rei, e se repetiu antes do início da partida das quartas de final da Liga dos Campeões, quando objetos foram atirados contra o ônibus do Atlético, resultando na quebra de duas janelas”. 

E continuou: “Embora o incidente tenha ocorrido desta vez na rua que antecede a rua que leva ao Camp Nou, a verdade é que, em ambos os casos, o ônibus do Atlético de Madrid não conseguiu chegar ao estádio com o mínimo de condições de segurança, tendo sido alvo de uma chuva de objetos que, embora não tenham causado nenhum dano aos membros da equipe, provocaram danos materiais”.

E concluiu: “Mais especificamente, os danos concentram-se no para-brisa do lado do motorista, que ficou totalmente destruído. Infelizmente, este incidente não é isolado, mas aumentou o descontentamento do Atlético de Madrid, já que eles passaram pela mesma situação durante sua visita anterior”.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Espanyol crest
Espanyol
ESP
La Liga
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM

 O jornal “Sport” publicou um vídeo para mostrar os danos causados ao ônibus.

