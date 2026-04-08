Vídeo: Em cena digna de uma partida da Copa... Torcedores do Barcelona atacam o ônibus do Atlético de Madrid

O ônibus do Atlético de Madrid foi alvo de agressões por parte da torcida do Barcelona, antes do início da partida entre as duas equipes esta noite, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.
Antes da partida entre Barcelona e Atlético de Madrid, no mês passado, na segunda partida das semifinais da Copa do Rei da Espanha, alguns torcedores radicais do Barcelona quebraram uma janela do ônibus do Atlético antes de sua chegada ao estádio.
O jornal “Marca” publicou hoje, quarta-feira: “Isso já havia ocorrido na visita anterior ao Camp Nou, durante a partida de volta das semifinais da Copa do Rei, e se repetiu antes do início da partida das quartas de final da Liga dos Campeões, quando objetos foram atirados contra o ônibus do Atlético, resultando na quebra de duas janelas”.
E continuou: “Embora o incidente tenha ocorrido desta vez na rua que antecede a rua que leva ao Camp Nou, a verdade é que, em ambos os casos, o ônibus do Atlético de Madrid não conseguiu chegar ao estádio com o mínimo de condições de segurança, tendo sido alvo de uma chuva de objetos que, embora não tenham causado nenhum dano aos membros da equipe, provocaram danos materiais”.
E concluiu: “Mais especificamente, os danos concentram-se no para-brisa do lado do motorista, que ficou totalmente destruído. Infelizmente, este incidente não é isolado, mas aumentou o descontentamento do Atlético de Madrid, já que eles passaram pela mesma situação durante sua visita anterior”.
O jornal “Sport” publicou um vídeo para mostrar os danos causados ao ônibus.