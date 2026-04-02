Vídeo: “Ele vai brilhar na Copa do Mundo”... Ex-técnico do Paris Saint-Germain defende Renard

O ex-técnico do Paris Saint-Germain defendeu o francês Hervé Renard, técnico da seleção saudita, afirmando que ele terá um desempenho excepcional na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Renard foi alvo de críticas severas, que chegaram ao ponto de exigir sua demissão antes do início da Copa do Mundo, devido às duas derrotas em amistosos contra as seleções do Egito (0 a 4) e da Sérvia (1 a 2), no mês de março deste ano.

O outro francês, Christophe Galtier, atual técnico do Neom e ex-técnico do Paris Saint-Germain, defendeu Renard e afirmou que as derrotas em amistosos não são um parâmetro, demonstrando confiança em seu bom desempenho na Copa do Mundo.

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Galtier disse em declarações publicadas pelo jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat”: “É difícil avaliar o trabalho da seleção saudita, mas vejo que Renard convocou um grande número de jogadores, a fim de identificar os melhores antes de entrar na Copa do Mundo”.

Ele acrescentou: “Os amistosos antes do início da Copa do Mundo não são tão importantes, pois no dia em que o torneio começar, as coisas serão diferentes”.

E concluiu: “É preciso esquecer as duas derrotas sofridas pela seleção saudita, e tenho certeza de que a equipe terá um desempenho excelente na Copa do Mundo”.

Vale lembrar que a seleção saudita está no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Espanha, Uruguai e Cabo Verde, de onde se classificam diretamente as duas primeiras equipes, além das oito melhores terceiras colocadas entre os 12 grupos.