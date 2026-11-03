Vídeo: “Ele queria se desculpar”: goleiro de Andorra desaba após a morte de Di Miguel

Jesús Owono, goleiro do FC Andorra, vive um momento de choque e profunda tristeza após a morte de Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, em decorrência da grave lesão sofrida durante um violento choque entre os dois no confronto das equipes pela Segunda Divisão espanhola, em um episódio que lançou sombras sobre o futuro do goleiro e levantou questionamentos acerca de sua responsabilidade no acidente.

A rádio espanhola "Cadena COPE" informou que Owono, de 25 anos, entrou em um estado psicológico difícil após o episódio e passou a acompanhar de perto a evolução do estado de saúde do atacante, antes da confirmação de sua morte na manhã de terça-feira, destacando que o goleiro do Andorra pretendia apresentar um pedido de desculpas especial à família do jogador.

A partida, disputada na noite de segunda-feira no estádio "Heliodoro Rodríguez López", teve um forte choque entre Owono e De Miguel, depois que o goleiro se lançou para disputar a bola com o atacante e elevou o joelho durante o lance, o que provocou uma lesão grave neste último, antes de ser levado ao hospital, onde seu estado de saúde se agravou e ele faleceu aos 30 anos.

O episódio gerou uma onda de críticas ao goleiro do Andorra, especialmente após a divulgação das imagens do lance, embora Owono não tivesse a intenção de causar dano ao atacante, segundo afirmações dos dirigentes do clube, que destacaram que o ocorrido não foi intencional.

Por outro lado, ainda persistem os questionamentos sobre as consequências que podem decorrer do episódio, tanto no âmbito esportivo quanto no jurídico, já que a gravidade do lance ou a morte do jogador não significam a comprovação automática da responsabilidade do goleiro, enquanto qualquer caminho para a responsabilização depende dos resultados da investigação e das provas que determinem a natureza do lance e o quanto ele violou as regras do jogo, além de sua relação causal com a morte.

Gerard Piqué, presidente do FC Andorra e ex-jogador do Barcelona, havia lamentado a morte do atacante do Tenerife com uma mensagem emocionante na qual disse: "Sinto muito, do fundo do meu coração. Descanse em paz, Jesús".

O futebol espanhol testemunhou uma ampla onda de condolências, e a Real Federação Espanhola decidiu suspender uma série de partidas da Copa marcadas para terça-feira em luto pelo jogador.