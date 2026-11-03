Vídeo: "ele queria se desculpar": goleiro de Andorra desaba após a morte de De Miguel

Jesús Owono, goleiro do FC Andorra, vive um estado de choque e profunda tristeza após a morte de Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, em decorrência da grave lesão sofrida durante um violento choque entre os dois no confronto das equipes pela Segunda Divisão espanhola, em um episódio que lançou sombras sobre o futuro do goleiro e levantou questionamentos sobre sua responsabilidade pelo acidente.

A rádio espanhola "Cadena COPE" relatou que Owono, de 25 anos, entrou em um estado psicológico difícil após o episódio, e acompanhou de perto a evolução do quadro de saúde do atacante, antes da confirmação de sua morte na manhã de terça-feira, destacando que o goleiro do Andorra pretendia apresentar um pedido de desculpas especial à família do jogador.

A partida, disputada na noite de segunda-feira no estádio "Heliodoro Rodríguez López", teve um choque forte entre Owono e De Miguel, depois que o goleiro avançou para disputar a bola com o atacante e levantou o joelho durante o lance, o que resultou em uma lesão grave neste último, antes de ser transportado ao hospital, onde seu quadro de saúde se deteriorou e ele faleceu aos 30 anos.

O episódio provocou uma onda de críticas ao goleiro do Andorra, sobretudo após a divulgação das imagens do lance, mas Owono não tinha a intenção de causar dano ao atacante, segundo afirmações de dirigentes do clube, de que o ocorrido não foi intencional.

Por outro lado, os questionamentos permanecem sobre as consequências que podem decorrer do episódio, tanto no âmbito esportivo quanto jurídico, uma vez que a gravidade do lance ou a morte do jogador não implicam automaticamente a comprovação da responsabilidade do goleiro, enquanto qualquer caminho de responsabilização depende dos resultados da investigação e das provas que determinem a natureza do choque e o quanto ele infringiu as regras do jogo, além de sua relação causal com a morte.

Gerard Piqué, presidente do FC Andorra e ex-jogador do Barcelona, havia prestado homenagem ao atacante do Tenerife com uma mensagem comovente, na qual disse: "Sinto muito, do fundo do meu coração. Descanse em paz, Jesús".

O futebol espanhol viveu uma ampla onda de condolências, e a Real Federação Espanhola decidiu suspender uma série de partidas da Copa marcadas para terça-feira em luto pelo jogador.