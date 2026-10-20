Vídeo: ele não para de marcar! En-Nesyri avança rumo ao trono de Ivan Toney

Nenhum time do Campeonato Saudita conseguiu mais frear o marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, na hora de balançar as redes.

O Al-Ittihad venceu o Al-Ettifaq por 4 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no estádio do segundo, pela décima rodada do Campeonato Saudita.

A partida teve Youssef En-Nesyri no banco de reservas do Al-Ittihad desde o início, antes de entrar como substituto aos 72 minutos de jogo.

A partir daquele momento, o atacante marroquino roubou todas as atenções, marcando o terceiro gol aos 80 minutos, depois de desviar para dentro das redes um cruzamento rasteiro de Muhannad Al-Shanqiti.

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En-Nesyri acrescentou seu segundo gol e o quarto de sua equipe aos 85 minutos, depois de desviar para dentro das redes um cruzamento de Ahmed Al-Ghamdi com uma cabeçada caprichada.

O atacante marroquino seguiu brilhando na atual temporada, conseguindo marcar pela quarta partida consecutiva no Campeonato Saudita.

En-Nesyri marcou um gol contra o Al-Feiha na sexta rodada do Campeonato Saudita, um dobradinha contra o Al-Faisaly na sétima rodada e um gol no clássico contra o Al-Hilal na oitava rodada, antes de seus dois gols contra o Al-Ettifaq.

Com isso, En-Nesyri se tornou o artilheiro do Al-Ittihad na atual temporada do Campeonato Saudita, com 7 gols, dois a mais que o nigeriano George Ilenikhena e o holandês Steven Bergwijn.

O atacante do Al-Ittihad também se tornou o segundo artilheiro do Campeonato Saudita na atual temporada, com 7 gols, 4 atrás do inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, que marcou 11 gols.