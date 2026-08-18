A partida entre Vélez Sarsfield e Defensa y Justicia foi marcada por um confronto entre os treinadores Guillermo Barros Schelotto e Julio Vaccari dentro do túnel dos vestiários no estádio José Amalfitani, após o duelo que terminou com o empate por 1 a 1, pela quinta rodada do Campeonato Clausura argentino.
De acordo com o jornal espanhol "Marca", Guillermo Barros Schelotto, técnico do Vélez Sarsfield, e Julio Vaccari, treinador do Defensa y Justicia, entraram em uma discussão durante a partida e após o seu término, depois que Vaccari se opôs às atitudes do técnico adversário.
Durante a partida, Vaccari reclamou ao quarto árbitro sobre a atitude de Schelotto, dizendo: "Você é mal-educado... me mandou calar a boca".
E acrescentou, dirigindo-se à comissão técnica do Vélez Sarsfield: "Não se faça de esperto comigo. Não ultrapasse os limites do respeito comigo".
Guillermo Barros Schelotto e Julio Vaccari minimizam a importância da briga: "Não aconteceu nada"
Guillermo Barros Schelotto explicou após a partida, dizendo: "São apenas discussões, e confrontos com as mãos nos quais uma pessoa não deveria se envolver porque já está com idade avançada. Durante a partida, a pessoa fica concentrada no resultado e tensa, e de repente alguns erram em algumas palavras. Precisamos entender que a coisa acaba nesse ponto e pronto. A verdade é que não aconteceu nada além do que costuma acontecer em uma partida competitiva e intensa que todos querem vencer".
Por sua vez, Vaccari disse: "Não aconteceu absolutamente nada. Isso é o que costuma acontecer nas partidas. Você sai e se encontra, e quando há aglomeração parece que nada pode ser explicado. Não é algo importante e não há nada para se contar. É uma partida de futebol e acabou".