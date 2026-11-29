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O inglês Ivan Toney voltou a se firmar como uma das principais armas ofensivas do Al-Ahli ao comandar a virada do time sobre o Al-Taawoun, com vitória por 3 a 1, no sábado, pela 13ª rodada da Saudi Pro League. O resultado confirmou mais uma vez que a equipe depende muito do seu poder de finalização para decidir jogos difíceis. E a influência do atacante inglês não se limitou aos gols: ela se estendeu à criação de jogadas e à responsabilidade de liderar o time nos momentos decisivos.

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O brilho de Toney contra o Al-Taawoun reabriu o debate sobre o tamanho da dependência do Al-Ahli em relação ao atacante, sobretudo diante da oscilação técnica do time em alguns momentos da temporada. Nasser Al-Shamrani, ex-atacante de Al-Hilal, Al-Ittihad e da seleção saudita, abordou o tema no programa “Dawrina Ghair” e afirmou que o inglês é o jogador que carrega o time nas costas e oferece soluções quando os demais atletas enfrentam dificuldades.

“Com toda a sinceridade, é o Toney quem carrega o Al-Ahli. Tecnicamente, o time está indo para a esquerda, com um nível irregular, enquanto o Toney é quem o conduz na direção certa”, disse Al-Shamrani. Ele explicou que o valor do jogador não se resume ao fato de ser o artilheiro da equipe: vai além disso, passando pelo seu papel de liderança, pela capacidade de ajudar os companheiros e de desempenhar funções diferentes ao longo da partida.

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O ex-atacante do Al-Hilal acrescentou que Toney não espera a bola chegar à área para fazer a diferença, já que às vezes recua até o meio-campo para participar da construção das jogadas e dá passes que ajudam os companheiros a avançar.

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O duelo com o Al-Taawoun trouxe uma nova prova das palavras de Al-Shamrani. O Al-Ahli saiu atrás no placar com gol de Nedim Bajrami aos 39 minutos, até que Toney apareceu para salvar o time e empatar aos 2 minutos dos acréscimos do primeiro tempo, aproveitando passe de Eduard Spertsyan. Na etapa final, o atacante inglês voltou a marcar e colocou o Al-Ahli em vantagem, de pênalti, aos 72 minutos, anotando seu segundo gol na partida.

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A influência de Toney não parou nos dois gols: ele deu a assistência para o terceiro, marcado por Matheus Gonçalves aos 89 minutos, que selou a vitória do Al-Ahli por 3 a 1.

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Al-Shamrani fez uma pergunta difícil ao Al-Ahli sobre a capacidade do time de lidar com as partidas caso o atacante inglês caia de rendimento, questionando o que a equipe teria feito se Toney não estivesse em sua melhor forma.

Números excepcionais colocam Toney no topo da artilharia

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Em números, Toney chegou a 16 gols após 13 partidas da Saudi Pro League, tornando-se o jogador que mais marcou nesta altura da competição e superando a marca anterior, que era dividida por vários atacantes. Ele ultrapassou o recorde do astro sírio Omar Al-Somah, de 15 gols no mesmo ponto da temporada 2014-2015, além das marcas de Wesley, Rivas e Cristiano Ronaldo, que anotaram 14 gols cada um depois do mesmo número de jogos.

De acordo com o jornalista Khalid Al-Shenaif, no programa “Dawrina Ghair”, Toney também se tornou o jogador que mais marcou gols no mundo em nível de clubes em 2026, ao chegar a 42 gols.

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