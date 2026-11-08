O Boca Juniors foi campeão do Campeonato Argentino de 2026, após conquistar uma vitória agônica sobre o Defensa y Justicia por 1 a 0, na partida disputada na noite de sábado no estádio La Bombonera, pela última rodada, assegurando a liderança da tabela anual graças ao gol de Enner Valencia nos acréscimos.

Este título chega um ano depois da polêmica que envolveu o mesmo prêmio, quando o Rosario Central foi declarado campeão de forma surpreendente.

Enner Valencia marcou o gol da vitória do Boca Juniors aos 50 minutos do segundo tempo, dando ao seu time a liderança da classificação geral e consagrando-o campeão do Campeonato Argentino após somar o maior número de pontos ao longo dos torneios de Abertura (primeiro semestre do ano) e Encerramento (segundo semestre do ano).

O segundo torneio ainda está em andamento, já que atualmente são disputadas as fases eliminatórias para definir seu campeão.

Antes do gol de Valencia, o Rosario Central já comemorava a conquista do título, após sair na frente diante do Estudiantes de Río Cuarto por 2 a 0, chegando ao ponto de sua torcida invadir o gramado para comemorar com os jogadores.

Mas o gol agônico do Boca Juniors nos acréscimos virou o cenário e deu ao time a vitória e a taça, encerrando uma ausência dos pódios de três anos.