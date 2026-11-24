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O Borussia Dortmund arrancou um empate por 1 a 1 com o Arsenal, fora de casa, na noite desta terça-feira, no Emirates Stadium, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. O time alemão buscou o resultado no segundo tempo, depois de os donos da casa saírem na frente logo cedo, com gol de Viktor Gyökeres.

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Com o empate, o Arsenal ocupa provisoriamente a quinta colocação, com 11 pontos, enquanto o Borussia Dortmund aparece provisoriamente em sétimo, com 10 pontos.

O Arsenal começou a partida pressionando forte no ataque, e Noni Madueke quase criou o primeiro gol com apenas dois minutos: ele partiu pela direita e cruzou para Christos Tzolis, que finalizou por cima do travessão. Gyökeres arriscou de fora da área aos quatro minutos, mas sem levar perigo ao gol de Gregor Kobel.

O Arsenal seguiu atacando até abrir o placar aos dez minutos. Madueke recebeu pela direita e tocou para Gyökeres, que soltou uma bomba de pé direito de fora da área. A bola passou por cima de Kobel, goleiro do Dortmund, e foi parar no fundo da rede, colocando o time da casa em vantagem por 1 a 0.

O time londrino quase ampliou aos 15 minutos, quando Tzolis avançou pela esquerda e bateu colocado. Kobel defendeu, e o rebote sobrou para Madueke, que não conseguiu aproveitar a bola como deveria. O Dortmund foi melhorando aos poucos, e Felix Nmecha chutou por cima do travessão aos 24 minutos, depois de receber na entrada da área.

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Fábio Silva desperdiçou a chance do empate aos 20 minutos. A bola chegou até ele depois de uma disputa aérea entre Myles Lewis-Skelly e Jobe Bellingham, mas, na segunda tentativa, ele mandou por cima do gol de Kepa Arrizabalaga. Aos 28, Yan Couto tentou aproveitar uma perda de bola do Arsenal em zona perigosa, mas o chute desviou em um defensor e saiu para escanteio.

Antes do intervalo, o Arsenal quase marcou o segundo, mas Declan Rice finalizou por cima do travessão aos 33 minutos. Aos 35, Nico Schlotterbeck interveio para impedi-lo de ficar cara a cara com o goleiro. Aos 43, Gyökeres perdeu uma chance de perto ao chutar por cima do travessão, e Kepa salvou o Arsenal em finalização de João Gadu aos 44, com o primeiro tempo terminando com vitória parcial do Arsenal por 1 a 0.

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Reação do Dortmund: outra cara

O Dortmund voltou melhor para o segundo tempo, e Maximilian Beier perdeu uma chance clara aos 48 minutos, ao não conseguir tocar no cruzamento de Daniel Svensson na frente do gol. Madueke respondeu com um chute de fora da área aos 49, que passou ao lado da trave, e Kepa defendeu uma tentativa de Jobe Bellingham aos 52. O empate saiu aos 55 minutos: João Gadu arrancou com força desde o campo de defesa, superou a pressão de Tzolis e tocou para Beier, que ajeitou para a perna esquerda e bateu rasteiro, no canto direito.

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O Arsenal tentou voltar à frente, e Kobel afastou o perigo aos 58 minutos ao defender uma cabeçada de Piero Hincapié, após tentativa de Gyökeres. O time londrino manteve a pressão, e Ben White chutou por cima do travessão aos 62. Aos 64, as duas equipes fizeram várias alterações: no Dortmund, entraram Serhou Guirassy e Konstantinos Karetsas nos lugares de Fábio Silva e Beier, enquanto Mikel Arteta colocou em campo Jurriën Timber, Eberechi Eze e Bruno Guimarães nos minutos seguintes.

Os minutos finais tiveram chances para os dois lados. O Arsenal quase virou aos 75, mas a cabeçada de Gyökeres passou ao lado do gol. Aos 79, a bola bateu duas vezes na trave: Martin Ødegaard cobrou uma falta curta para Hincapié, que devolveu a bola para a pequena área, onde ela desviou em Guirassy e voltou para ele antes de explodir novamente na trave. Aos 84, a trave impediu Rice de marcar o gol da vitória, em finalização de dentro da área após passe de Eze. O Arsenal ainda emendou escanteios e ataques perigosos, sem sucesso, e o confronto terminou empatado por 1 a 1, apesar das investidas das duas equipes nos minutos restantes.

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