Vídeo: dois gols e uma expulsão, Tottenham vence o Palace e mantém o United acima da zona de rebaixamento

O Tottenham Hotspur aproveitou a inferioridade numérica do visitante Crystal Palace e conquistou uma vitória por 2 a 0, neste sábado, pela Premier League, subindo para a oitava posição com 12 pontos, após conseguir o seu terceiro triunfo consecutivo.

Esse resultado salvou a honra do Manchester United e o manteve uma posição acima da zona de rebaixamento, já que ficou empatado com o Crystal Palace, após a sua derrota de hoje, pela mesma rodada, por 2 a 0 diante do Chelsea em Stamford Bridge.

O confronto começou com cautela por parte do Crystal Palace, que apostou na marcação defensiva compacta, enquanto o Tottenham tentava impor o seu ritmo cedo.

Os visitantes quase surpreenderam os anfitriões aos 10 minutos, mas o goleiro Antonín Kinský defendeu a finalização de Daichi Kamada.

Aos 12 minutos, o árbitro de vídeo interveio para revisar a entrada violenta de Jean-Philippe Mateta sobre Micky van de Ven, depois que o árbitro havia mostrado o cartão amarelo inicialmente, antes de alterar a sua decisão para expulsão, deixando o Palace com dez jogadores a partir dos 13 minutos.

Archie Gray recebeu cartão amarelo aos 15 minutos, antes de o Tottenham aproveitar a sua superioridade numérica e abrir o placar aos 25 minutos, quando o próprio Gray subiu sem marcação na segunda trave e desviou de cabeça um escanteio para o fundo das redes.

Os donos da casa mantiveram a pressão, mas Henderson defendeu uma forte finalização de Dominic Solanke aos 51 minutos e interrompeu outra tentativa de Robertson aos 71 minutos.

Aos 73 minutos, Jan Paul van Hecke ampliou o placar para os Spurs, com um cabeceio após um cruzamento enviado por Mathys Fernández pelo lado esquerdo.

Aos 77 minutos, Kulusevski entrou no lugar do egípcio Omar Marmoush, que não apresentou muito no dia de hoje.

Aos 81 minutos, Henderson brilhou novamente e defendeu uma forte finalização de Sandro Tonali, antes de Kudus desperdiçar uma oportunidade clara aos 90 minutos, após mandar por cima do travessão, de curta distância do gol, um cruzamento de Luca Williams-Barnett.

Os minutos finais marcaram a estreia de Williams-Barnett na Premier League, depois de ele entrar no lugar de Mathys Tel aos 88 minutos.

O Tottenham manteve a sua vantagem até o fim, somando três novos pontos, enquanto o Crystal Palace permaneceu com sete pontos na 18ª posição (a terceira de baixo para cima).

Leia também: United se aproxima da zona de rebaixamento: será que Carrick resiste até o confronto com a Roma?