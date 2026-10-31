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Al Hilal v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Vídeo: dobradinha derruba o Al-Fateh e devolve o Al-Hilal à liderança da Roshn League

Al Hilal x Al Fateh
Al Hilal
Al Fateh
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O Ze'im conquista os pontos da partida

O Al-Hilal manteve suas boas atuações na Liga Roshan Saudita de Profissionais, após superar o obstáculo do Al-Fateh por dois gols a zero, na noite de sábado, no estádio Kingdom Arena, pela décima segunda rodada, conquistando mais uma vitória em sua trajetória nacional e reforçando sua posição na disputa pela liderança, apesar de seu recente tropeço continental diante do Al-Shamal do Catar na Liga dos Campeões da Ásia da Elite.

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O Zaeem entrou no confronto com a ambição de se reconciliar com sua torcida após a derrota asiática pelo placar de 3 a 1, mas, ao mesmo tempo, estava determinado a manter sua série de vitórias na liga e a continuar pressionando seus concorrentes no topo, o que se concretizou graças aos gols do inglês Ollie Watkins e do português Rúben Neves.

Watkins coloca o Al-Hilal na frente e Bono salva o Zaeem

O Al-Hilal não esperou muito para impor sua superioridade, já que Ollie Watkins conseguiu abrir o placar aos 12 minutos, após acompanhar uma bola que voltou do travessão, mandando-a às redes e dando ao seu time a vantagem inicial, mantendo sua presença artilheira ao elevar seu número para cinco gols na Liga Roshan nesta temporada.

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O Al-Fateh tentou retornar rapidamente ao clima do jogo, e Wilfried Kanga quase conseguiu o empate aos 17 minutos, após cabecear uma bola cruzada em direção ao ângulo inferior, mas o goleiro marroquino Yassine Bono brilhou ao defendê-la, preservando a vantagem do Al-Hilal e impedindo os mandantes de perderem a dianteira.

O Al-Hilal manteve sua pressão ofensiva durante o primeiro tempo, com uma posse de bola que chegou a 70%, e Watkins esteve perto de marcar o segundo gol aos 37 minutos, quando aproveitou um passe por trás da defesa e finalizou com força, mas a tentativa se transformou em escanteio, antes que os minutos finais presenciassem uma grande polêmica de arbitragem.

Tecnologia do VAR anula dois pênaltis e esquenta o confronto

O fim do primeiro tempo testemunhou dois lances polêmicos, após o árbitro marcar um pênalti a favor do Al-Fateh aos 44 minutos, antes de retornar à tela da tecnologia do árbitro assistente de vídeo VAR e voltar atrás em sua decisão, depois de ficar claro que a bola bateu no braço de Mourad Batna, e não na mão do zagueiro do Al-Hilal Kalidou Koulibaly, conforme explicação do analista de arbitragem Mohamed Kamal Richa.

E a emoção não parou nesse lance, pois o árbitro voltou a revisar outra situação nos acréscimos, que era a favor do Al-Hilal, antes de anular também a decisão de marcar o pênalti, encerrando o primeiro tempo com a vantagem do Zaeem por um gol a zero, em meio a protestos que acompanharam as decisões de arbitragem.

No segundo tempo, o Al-Hilal tentou manter sua vantagem enquanto continuava buscando o gol para assegurar o resultado, enquanto o Al-Fateh procurou aumentar a pressão ofensiva e voltar ao jogo, mas a organização defensiva do Zaeem e o brilho de Bono contribuíram para manter o gol intacto, apesar das tentativas dos visitantes de mudar o resultado.

Neves decide a vitória no fim do jogo

Os minutos finais testemunharam intervenções técnicas dos treinadores, com Jamal Sellami fazendo diversas mudanças para dar ânimo ao ataque do Al-Fateh, enquanto Simone Inzaghi colocou Mohamed Kanno no lugar de Nasser Al-Dawsari aos 79 minutos, com o objetivo de reforçar o controle do meio-campo e preservar a vantagem.

Aos 91 minutos, Rúben Neves conseguiu marcar o segundo gol do Al-Hilal de pênalti, acabando com as esperanças de reação do Al-Fateh e confirmando a conquista dos três pontos pelo Zaeem, após esperar até os acréscimos para assegurar sua vitória por dois gols a zero.

Com essa vitória, o Al-Hilal elevou seu número de pontos para 30, assumindo isoladamente a liderança da tabela de classificação da Liga Roshan, ultrapassando o Al-Qadsiah e o Al-Nassr, que têm 28 pontos cada, enquanto o Al-Fateh ficou estagnado com seis pontos na décima sexta posição.

Assim, o Al-Hilal manteve suas vitórias nacionais e preservou sua trajetória positiva na Liga Roshan, confirmando sua capacidade de separar seu tropeço asiático de suas ambições na liga, e dando à sua torcida a oportunidade de comemorar mais uma vitória que devolveu o Zaeem à liderança da competição.

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