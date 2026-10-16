Yasser Al Qahtani, lenda do futebol saudita, relembrou o duelo que teve com Wael Gomaa, ex-zagueiro do Al Ahly e da seleção do Egito, confronto que terminou com ele sofrendo uma luxação no ombro.

Al Qahtani disse, em declarações aos canais sauditas "Thmanyah": "Enfrentei Wael Gomaa quando ele era calvo, no melhor período da seleção egípcia".

E explicou: "Enfrentamos a seleção do Egito em um amistoso antes do duelo contra a Coreia do Sul nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. Era uma seleção fortíssima, de forma incomum, e conseguiu nos vencer por 1 a 0".

E acrescentou: "Não consegui vencê-lo (Wael Gomaa) em nenhuma bola e, no fim, ele causou a luxação do meu ombro sem intenção".

E concluiu: "Eu o amo como pessoa e como amigo querido, mas também como jogador. Ele era forte, tinha personalidade e conquistou com a seleção do Egito a Copa Africana de Nações 3 vezes consecutivas, mas foi injustiçado por não se classificar para a Copa do Mundo".