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imago-sport-1062463282.jpgNaushad
Ahmed Mansy
Traduzido por

Vídeo: "Deslocou meu ombro": Yasser Al-Qahtani relembra o confronto com Wael Gomaa

Y. Al Qahtani
W. Gomaa
Arábia Saudita
Egito
Arábia Saudita
Egito

O que disse o ídolo do futebol saudita?

Yasser Al Qahtani, lenda do futebol saudita, relembrou o duelo que teve com Wael Gomaa, ex-zagueiro do Al Ahly e da seleção do Egito, confronto que terminou com ele sofrendo uma luxação no ombro.

Al Qahtani disse, em declarações aos canais sauditas "Thmanyah": "Enfrentei Wael Gomaa quando ele era calvo, no melhor período da seleção egípcia".

E explicou: "Enfrentamos a seleção do Egito em um amistoso antes do duelo contra a Coreia do Sul nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. Era uma seleção fortíssima, de forma incomum, e conseguiu nos vencer por 1 a 0".

E acrescentou: "Não consegui vencê-lo (Wael Gomaa) em nenhuma bola e, no fim, ele causou a luxação do meu ombro sem intenção".

E concluiu: "Eu o amo como pessoa e como amigo querido, mas também como jogador. Ele era forte, tinha personalidade e conquistou com a seleção do Egito a Copa Africana de Nações 3 vezes consecutivas, mas foi injustiçado por não se classificar para a Copa do Mundo".

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