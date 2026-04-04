Vídeo: Derrota fatal derruba o Arsenal... e o Chelsea se redime

O Arsenal foi eliminado da Copa da Inglaterra nas quartas de final, após perder por 1 a 2 para o Southampton, no estádio St. Mary’s.
O Southampton abriu o placar aos 35 minutos, com um gol de Ross Stewart.
A defesa do Southampton resistiu ao ataque do Arsenal até que Victor Giociris conseguiu empatar para o Arsenal aos 68 minutos.
A cinco minutos do fim do tempo regulamentar, o Southampton marcou o gol da vitória com Shea Charles.
Na mesma rodada, o Chelsea goleou o Port Vale por 7 a 0.
Os gols dos Blues foram marcados por Gorel Hato, João Pedro, Jordan Gabriel (autogol do Port Vale), Tosin, André Santos, Estevão e Garnacho.
O Chelsea se recuperou após ter perdido na Premier League por 3 a 0 para o Everton, antes da pausa para os jogos internacionais.
