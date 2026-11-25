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Ousmane Dembélé seguiu escrevendo seu nome na história do Paris Saint-Germain ao marcar contra a Roma no empate por 2 a 2 entre as duas equipes pela Champions League.

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Dembélé saiu do banco na partida disputada nesta quarta-feira à noite, no Parque dos Príncipes, pela quinta rodada da fase de liga do torneio continental, e marcou de pênalti aos 62 minutos.

O astro francês igualou a marca do brasileiro Neymar na lista dos maiores artilheiros do clube na história da Champions League, ao mesmo tempo em que o time acumula números ofensivos impressionantes na atual edição da competição.

Segundo a rede "Stats Foot", Dembélé chegou a 22 gols na Champions League com a camisa do Paris Saint-Germain e passou a ocupar o terceiro lugar entre os maiores artilheiros da história do clube na competição, empatado com Neymar.

À frente do astro francês na lista estão apenas Kylian Mbappé, com 42 gols, e Edinson Cavani, que marcou 30 vezes com a camisa do time parisiense.

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A conquista de Dembélé não se limitou aos gols: ele chegou ao seu 83º jogo na Champions League e passou a ocupar o nono lugar entre os jogadores franceses com mais partidas na história do torneio, empatado com seu compatriota Florent Malouda.

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Poder de fogo assustador

Em termos coletivos, o Paris Saint-Germain segue apresentando um desempenho ofensivo excepcional na Champions League nesta temporada, chegando a 22 gols nas primeiras cinco partidas da fase de liga.

O "Stats Foot" destacou que o PSG já marcou um gol a mais do que em toda a fase de liga da temporada passada, 2025-2026, quando somou apenas 21 gols em todos os seus jogos da etapa, antes de terminar conquistando o título.

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No entanto, a equipe não conseguiu igualar sua melhor marca ofensiva após as cinco primeiras partidas de uma mesma temporada da Champions League, já que havia marcado 24 gols na mesma fase da edição 2017-2018.