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O atacante inglês segue brilhando

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O inglês Ollie Watkins, atacante do Al Hilal, seguiu escrevendo história com o clube saudita após marcar mais um gol vestindo a camisa da equipe.

O Al Hilal visitou o Al Sadd nesta terça-feira, no estádio Jassim bin Hamad, na capital catari, Doha, pela segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Ollie Watkins abriu o placar para o Al Hilal aos 40 minutos de jogo, após receber a bola dentro da área, finalizar de posição deitada e mandar para as redes com categoria.

Esse foi o primeiro gol do atacante inglês na Liga dos Campeões da Ásia Elite, logo em sua partida de estreia na competição desde que chegou ao Al Hilal, vindo do Aston Villa, na última janela de transferências do verão europeu.

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Com isso, Watkins se tornou o primeiro jogador inglês a marcar um gol pelo Al Hilal na história do torneio asiático, depois de ter sido também o primeiro inglês a vestir a camisa do clube na competição.

O ex-atacante do Aston Villa manteve o bom desempenho com o Al Hilal nesta temporada, chegando à sua nona participação em gols pela equipe, já que havia marcado 5 gols e dado 4 assistências.

Vale lembrar que o jogador de 31 anos desfalcou o Al Hilal na primeira partida da equipe na atual edição do torneio asiático, vitória por 2 a 1 sobre o Al Gharafa, do Catar, por causa de lesão.