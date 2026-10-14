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Vídeo: declarações surpreendentes de Ibrahim Hassan sobre Salah e El Shenawy

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O diretor da seleção do Egito revela a verdade sobre a viagem à Turquia

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Ibrahim Hassan, diretor da seleção do Egito, revelou a verdade sobre o que foi divulgado recentemente a respeito do desejo da comissão técnica do Egito de viajar à Turquia para acompanhar uma das partidas do capitão da seleção, Mohamed Salah, com seu time, o Trabzonspor.

A informação circulou no contexto de uma tentativa de apaziguar o clima entre a comissão técnica da seleção egípcia e Mohamed Salah, após a crise ocorrida com a substituição do capitão egípcio diante de Angola, na estreia das eliminatórias para a Copa Africana de Nações.

Salah deixou a concentração da seleção do Egito depois da partida e não participou do jogo contra o Sudão do Sul, pelas mesmas eliminatórias, além de ter desfalcado o amistoso seguinte contra a África do Sul.

Ibrahim Hassan causou surpresa ao falar no canal ON Sport, negando a existência de qualquer coisa oficial relacionada à viagem à Turquia.

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Ele generalizou a questão ao afirmar que não deixarão de apoiar nenhum jogador profissional, que o acompanhamento dos atletas não se limita a um país específico e que a seleção se preocupa em estar ao lado de todos os seus jogadores.

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Hassan disse sobre as notícias que circularam a respeito da viagem para acompanhar Salah na Turquia: "Esse assunto não existe, apenas li sobre ele".

E afirmou: "Se houver oportunidade, não apenas para viajar à Turquia, mas também à Inglaterra para acompanhar Marmoush ou outro jogador, (não nos oporemos). Fazemos questão de estar ao lado de todos os jogadores".

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Em outro contexto, o diretor da seleção do Egito abordou a polêmica gerada pelas declarações de Hossam Hassan, técnico do Egito, sobre Mohamed El Shenawy, goleiro do Al Ahly, pedindo que a situação seja tratada com tolerância e destacando o reconhecimento da seleção pelo que o goleiro já ofereceu.

Ibrahim Hassan disse: "Mohamed El Shenawy é um grande nome e construiu uma história a serviço da seleção do Egito".

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Hossam Hassan havia descrito El Shenawy como um jogador "acabado" e afirmado que o apoiou em meio à má fase, convocando-o para a seleção. Sobre isso, Ibrahim Hassan declarou: "Algumas pessoas se apegam a palavras específicas para criar polêmica, embora a questão seja mais simples do que isso", reforçando a necessidade de tolerância ao lidar com situações como essa.

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