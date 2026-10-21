Vídeo: declarações estranhas e confissão chocante de Anthony Gordon após o confronto com o Paris Saint-Germain

Anthony Gordon, jogador do Barcelona, fez declarações surpreendentes após a derrota de sua equipe para o Paris Saint-Germain, por 4 a 2, na última terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa.

Anthony Gordon foi um dos jogadores titulares na última terça-feira, no estádio Parc des Princes, contra o Paris Saint-Germain, e o jogador inglês surpreendeu a todos com suas declarações à rede "CBS" após a partida.

Gordon recebeu uma pergunta sobre como eles se sentiram durante a partida e disse que "estava muito cansado nos primeiros dez minutos".

E acrescentou Gordon: "Bom, foi exatamente como pareceu. O clima era caótico. Eu estava muito cansado nos primeiros dez minutos, e meu esgotamento aumentou com o passar do tempo, mas é uma partida importante".

E continuou: "Prefiro jogar nesse estilo porque é emocionante e cria mais chances. Sei que é uma partida divertida para o espectador, mas sim, estou muito cansado".

E concluiu o jogador do Barcelona: "Eles são o melhor time do mundo, e têm sido assim por dois anos. Esperamos revê-los nas fases avançadas".







