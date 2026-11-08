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Vídeo: Declaração decisiva - Salah foi o responsável pela demissão de Hossam Hassan?

Egito x Malawi
Egito
Malawi
Africa Cup of Nations Qualification
Malawi x Egito
H. Hassan
M. Salah
Egito
Malaui

Resposta oficial

O membro do conselho diretor da Federação Egípcia de Futebol, Mostafa Abu Zahra, revelou a verdade sobre a interferência do capitão da seleção, Mohamed Salah, na decisão de demitir o técnico do Egito, Hossam Hassan.

A Federação Egípcia de Futebol anunciou a demissão de Hossam Hassan, no sábado, apenas cerca de dois meses após a renovação de seu contrato até 2030, depois de ter levado a seleção do Egito às oitavas de final da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história.

Em declarações ao programa Al-Hekaya, do canal MBC Masr, Abu Zahra afirmou que a decisão foi tomada apenas pelo conselho diretor. Ele esclareceu que os jogadores não têm a prerrogativa de interferir nas decisões do conselho da federação ou em suas competências, acrescentando que a federação tem princípios e tradições que não podem ser ultrapassados.

Ele descreveu Salah como um capitão excepcional e um dos maiores astros do futebol egípcio ao longo de sua história.

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Sobre os vazamentos que falaram da recusa da comissão técnica em viajar à Turquia na companhia do presidente da federação, Hany Abo Rida, para se reunir com Mohamed Salah e reconciliar-se com ele após a crise da última concentração, ele negou isso totalmente, descrevendo tal versão como imprecisa.

Ele afirmou que a visita de Abo Rida à Turquia ocorreu em resposta a um convite oficial de seu homólogo turco, e que sua presença em uma partida de Salah era algo natural, dada a importância do jogador e seu papel com a seleção nacional.

A relação de Salah com Hossam Hassan

Abu Zahra elogiou a personalidade de Mohamed Salah e sua relação com a antiga comissão técnica, negando a existência de qualquer crise provocada pelo jogador ou qualquer tentativa dele de influenciar as decisões técnicas ou administrativas dentro da seleção.

Ele disse que Salah tratava Hossam Hassan com respeito e lhe reafirmava seu apoio, enquanto lhe repetia: "Estou às suas ordens", segundo suas palavras.

A Federação Egípcia nomeou o técnico do clube Ceramica Cleopatra, o ex-atacante do Egito, do Al-Ahly e do Al-Tersana, Ali Maher, no lugar de Hossam Hassan.

A primeira missão de Ali Maher será anunciar a lista da seleção do Egito para a próxima data Fifa, na qual o Egito se prepara para enfrentar o Malawi duas vezes nas eliminatórias classificatórias para a Copa Africana de Nações de 2027.

Leia também: surpresa nos bastidores da comunicação da decisão: a primeira reação de Hossam Hassan após sua demissão

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