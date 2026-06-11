O atacante mexicano Julián Quiñones abriu o placar da Copa do Mundo de 2026, após marcar um gol espetacular pela seleção de seu país contra a África do Sul na partida de abertura do torneio, dando assim início à nova edição da Copa do Mundo com um começo forte e emocionante que chamou a atenção desde os primeiros minutos.

A seleção mexicana está no Grupo A da competição, que conta ainda com as seleções da Coreia do Sul, da República Tcheca e da África do Sul, em um grupo que parece relativamente equilibrado, mas que traz muitos desafios iniciais para todas as seleções participantes.

O gol de Quionis surgiu rapidamente, apenas 9 minutos após o início da partida, quando Williams, goleiro da África do Sul, cometeu um erro grave ao passar a bola, que acabou indo parar nas mãos de um dos zagueiros, antes que o atacante mexicano conseguisse ler a jogada com muita inteligência.

Kenyonis roubou a bola rapidamente e partiu em direção ao gol, disparando um chute forte e certeiro que não deu chance de defesa, inflamando as arquibancadas e dando à seleção do México uma vantagem inicial na partida de abertura.

O gol não foi apenas um lance isolado, mas carregava grandes significados sobre a preparação mental e física do jogador, bem como sua capacidade de explorar os erros dos adversários com a máxima velocidade possível, o que deu à seleção mexicana um início perfeito em sua trajetória no torneio e elevou o ritmo de entusiasmo na partida desde o início.

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Essa conquista vem poucas horas após Kenyonis ter sido eleito o melhor jogador da última edição da Liga Profissional Roshen por votação popular, confirmando o grande valor que o jogador vem adquirindo nos últimos tempos, especialmente após o excelente desempenho que tem apresentado.

Além disso, Kenyonis havia encerrado a última temporada da Liga Roshen como artilheiro, com 33 gols, superando por apenas um gol o inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahly, em uma disputa acirrada pelo título de artilheiro até as últimas rodadas da competição.

Este gol é o terceiro de sua carreira internacional em 23 partidas disputadas pela seleção mexicana, além de ser o primeiro em sua trajetória na Copa do Mundo, permitindo que ele inicie sua jornada mundial da melhor maneira possível e se coloque logo em destaque na edição atual do torneio.







