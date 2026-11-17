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O português Danilo Pereira, zagueiro do Al-Ittihad, demonstrou satisfação com o que a equipe conquistou durante a atual pausa para a Data Fifa, sob o comando do técnico alemão Jens Fissing.

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Em entrevista ao jornal saudita "Asharq Al-Awsat", nesta terça-feira, Pereira afirmou: "Precisávamos da pausa para a Data Fifa, principalmente porque estávamos disputando três competições, nacionais e internacionais".

E acrescentou: "A sequência de jogos e as lesões que tivemos nos afetaram negativamente. Por isso, a pausa foi uma oportunidade para o treinador imprimir sua marca e suas ideias, além de analisar os pontos positivos e os negativos que precisam ser corrigidos".

O defensor prosseguiu: "A pausa foi positiva, principalmente porque alguns jogadores estavam lesionados. Gostaríamos que todo o elenco estivesse presente, mas alguns estão com suas seleções. Queremos colocar os pingos nos is e mostrar um desempenho positivo".

Por fim, concluiu: "Nossas expectativas e ambições não estão distantes, mas estamos focados no que está mais próximo, a começar pela próxima partida da Liga dos Campeões da Ásia Elite. Espero que seja um bom recomeço para nós".

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O Al-Ittihad se prepara para enfrentar o Pakhtakor, do Uzbequistão, na próxima segunda-feira, no Estádio Al-Inma, em Jidá, pela quinta rodada da fase de liga do Grupo Oeste da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

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O Al-Ittihad ocupa a 10ª posição do Grupo Oeste da competição continental, com apenas 4 pontos, fruto de uma única vitória e um empate, além de duas derrotas.

No cenário nacional, o Al-Ittihad aparece na 4ª colocação do Campeonato Saudita, com 24 pontos, somados em 7 vitórias, 3 empates e uma derrota, 6 pontos atrás do líder Al-Hilal.

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O Al-Ittihad também se classificou para as oitavas de final da Copa do Rei, após vencer o Al-Najma por 3 a 0 nos 16 avos de final, e se prepara para enfrentar o Al-Jabalain na terça-feira, 12 de janeiro do ano que vem.

O técnico alemão Jens Fissing busca colocar o Al-Ittihad de volta nos trilhos, depois de uma temporada negativa sob o comando do português Sérgio Conceição, que não conseguiu conduzir a equipe a nenhum título.

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O Al-Ittihad terminou o Campeonato Saudita na 5ª colocação e esteve perto de ficar fora da atual edição da Liga dos Campeões da Ásia Elite, não fosse a mudança no regulamento, que garantiu ao quinto colocado da Liga Roshn uma vaga nos playoffs.

O time de Jidá também se despediu da Copa do Rei na semifinal, após perder para o Al-Kholood nos pênaltis, em uma grande zebra.

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No continente, o Al-Ittihad não conseguiu passar das quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia Elite na temporada passada, após perder por 1 a 0 para o japonês Machida Zelvia.

Desde o início da atual temporada, o Al-Ittihad apresentou alguma melhora, principalmente na Liga Roshn, onde ficou invicto nas nove primeiras rodadas, até que a sequência foi encerrada pelo arquirrival Al-Hilal.

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No entanto, esses bons resultados não se repetiram na competição continental, na qual a equipe vem sofrendo bastante. Caso não reaja rapidamente, poderá ficar fora das oito primeiras posições, que garantem vaga nas oitavas de final.

O Al-Ittihad sonha em voltar a conquistar um título continental depois de um jejum de mais de 20 anos, mais precisamente desde que levantou a Liga dos Campeões da Ásia pela segunda e última vez, em 2005.