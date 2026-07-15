Vídeo: Da segunda divisão... Remontada alemã infligiu ao Al-Ahly uma pesada derrota em amistoso

O time do Al-Ahli da Arábia Saudita sofreu uma derrota pesada durante sua segunda partida amistosa no campo de treinamento na Áustria, em preparação para a nova temporada de futebol 2026-2027.

O Al-Ahli perdeu para o Holstein Kiel, que joga na segunda divisão alemã, por 1 a 4, na partida que os enfrentou nesta quarta-feira, no campo de treinamento na Áustria.

O curioso é que foi justamente o “Al-Raqi” quem abriu o placar, mais precisamente aos 21 minutos de jogo, por meio de seu atacante brasileiro Ricardo Matias.

Matías aproveitou um chute rasteiro e forte de seu compatriota Matheus Gonçalves, na entrada da área; o goleiro do time alemão defendeu, mas a bola chegou até ele diante do gol vazio, e ele mandou para o fundo da rede.

No entanto, o Holstein Kiel conseguiu se recuperar rapidamente, marcando dois gols antes do fim do primeiro tempo e outros dois no segundo, encerrando a partida com uma vitória por 4 a 1.

O alemão Matthias Jaissle, técnico do Al-Ahli, fez questão de testar vários jogadores, escalando duas formações diferentes ao longo dos dois tempos da partida.

Durante a partida, o lateral-esquerdo Zakaria Hawsawi sofreu uma lesão aos 15 minutos do primeiro tempo, enquanto o novo zagueiro gambiano Aboubakar Sidi Kinteh ficou de fora pela segunda partida consecutiva.

Vale lembrar que a partida contra o Holstein Kiel foi o segundo amistoso disputado pelo Al-Ahli em sua pré-temporada na Áustria, após a vitória no primeiro jogo contra o Salfeld, da Áustria, por 8 a 0.