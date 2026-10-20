O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, chocou a torcida de seu time ao perder um pênalti de maneira inusitada, durante o confronto contra o Neom, na noite de terça-feira, válido pela décima rodada da Liga Roshn Saudita, em um lance emocionante registrado nos últimos segundos do primeiro tempo.

O português João Félix sofreu um pênalti a favor do Al-Nassr, e Ronaldo se encarregou da cobrança em meio a grande expectativa da torcida, mas acertou um chute forte que passou para fora do campo, em uma cena chocante que contrariou as expectativas dos torcedores do Al-Nassr, acostumados à precisão de seu capitão na execução das cobranças decisivas.

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A perda da cobrança provocou um evidente silêncio nas arquibancadas do Al-Nassr, depois que o incentivo diminuiu de forma notável após o chute, apesar da empolgação demonstrada pela torcida ao longo de todos os primeiros 45 minutos, transformando o momento em que os torcedores aguardavam o gol da vantagem em uma decepção inesperada.

Esta é a quarta cobrança que Ronaldo perde com a camisa do Al-Nassr na Liga Roshn Saudita, de um total de 31 cobranças que executou na competição, o que coloca em destaque um lance excepcional na trajetória do astro português com o time.

As atenções permanecem voltadas para Ronaldo no segundo tempo, para saber se o capitão do Al-Nassr conseguirá superar o choque da perda do pênalti e voltar ao protagonismo, em um confronto no qual o time busca conquistar os três pontos e dar continuidade à sua caminhada na disputa pelo título da Liga Roshn.







