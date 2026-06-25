Vídeo: Costa do Marfim abre caminho para as eliminatórias da Copa do Mundo... e um confronto decisivo a espera!

A seleção da Costa do Marfim conquistou uma vitória valiosa e emocionante por 2 a 0 sobre Curaçao, garantindo sua classificação para a próxima fase como vice-campeã do Grupo 5, atrás da Alemanha, líder por diferença de gols, em um final épico da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Com um primeiro gol histórico e outro que incendiou as arquibancadas, os “Elefantes” escreveram um novo capítulo em sua história na Copa do Mundo e frustraram as ambições de Curaçao de causar uma surpresa, confirmando que a experiência faz a diferença quando a disputa se acirra.

A participação histórica de Frank Kessié na terceira e última rodada da fase de grupos fez com que ele entrasse para a história em grande estilo, ao igualar o recorde do lendário Didier Drogba, disputando sua 105ª partida internacional com a camisa dos “Elefantes”.

Está previsto que o segundo colocado do Grupo 5 (Costa do Marfim) enfrente o segundo colocado do Grupo 9 (França ou Noruega) nas oitavas de final.

Primeiro tempo: vantagem dos Elefantes coloca Curaçao em apuros

A partida começou com grande intensidade por parte da seleção marfinense, que impôs seu domínio logo no início. Aos 7 minutos, Nicolas Pépé abriu o placar com um chute forte de pé esquerdo, de muito perto, no meio do gol, aproveitando um passe decisivo e preciso de Yann Diomandi, marcando assim o gol mais rápido da história da seleção da Costa do Marfim em uma Copa do Mundo.

Yan Diomandi (com 19 anos e 7 meses) tornou-se o jogador africano mais jovem a dar uma assistência em uma Copa do Mundo nos últimos 30 anos, após seu passe decisivo, passando a integrar uma lista histórica que não registrava um nome africano desde a Copa do Mundo de 1994, quando os camaronenses Régobert Song, com 17 anos e 11 meses, e Marc-Vivien Foyé, com 19 anos e um mês, deram assistências para dois gols contra a Suécia em 20 de junho de 1994.

Já Nicolas Pépé tornou-se o segundo jogador mais velho a marcar um gol na história da seleção da Costa do Marfim em uma Copa do Mundo, aos 31 anos e 27 dias, ficando em segundo lugar atrás de Drogba, que lidera a lista com 32 anos e 3 meses.

A Costa do Marfim continuou pressionando no ataque e criou chances perigosas graças às jogadas rápidas de Nicolas Pépé e Amad Diallo. Aos 10 minutos, Diallo chutou forte com o pé esquerdo de fora da área, quase ampliando a vantagem, mas a bola passou rente à trave esquerda.

A seleção de Curaçao tentou responder e criou algum perigo por meio de contra-ataques; aos 14 minutos, Jorien Garry chutou com o pé direito de fora da área, mas a bola passou ao lado do gol.

Diallo voltou a ameaçar o gol aos 23 minutos com um chute semelhante, mas a bola também saiu ao lado do gol. As Águias da Costa do Marfim dominaram o meio-campo graças a Frank Kessié e seus companheiros.

A chance mais perigosa de Curaçao ocorreu aos 44 minutos, quando Leonardo Bacuna recebeu um passe de Sheryl Florence e chutou de dentro da área pelo lado esquerdo, mas a bola passou rente à trave esquerda.

Com o fim do primeiro tempo se aproximando, a pressão da Costa do Marfim continuou. Aos 45+1, Frank Kessié desperdiçou uma chance de ouro após um belo passe de cabeça de Bebe, chutando de um ângulo difícil pelo lado direito e errando o gol.

O primeiro tempo terminou com a merecida vantagem da Costa do Marfim por 1 a 0, com clara superioridade na posse de bola e nas chances criadas.

Segundo tempo: Pépé amplia a vantagem e garante a classificação

O segundo tempo começou com a primeira substituição da Costa do Marfim: o técnico Christ Inao colocou Olay no lugar de Amad Diallo para reforçar o ataque.

O ritmo da partida não diminuiu, com os marfinenses tentando aproveitar a vantagem inicial, mas, aos 46 minutos, Nicolas Pépé caiu na armadilha do impedimento após um passe em profundidade de Guela Doué.

A pressão da Costa do Marfim continuou e, aos 53 minutos, Frank Kessié chutou forte com o pé esquerdo do meio da grande área, mas a defesa de Curaçao impediu o gol.

A seleção de Curaçao tentou sair da pressão e construir alguns contra-ataques; aos 55 minutos, Sheryl Florence chutou com o pé esquerdo de fora da área, mas a bola passou bem acima da trave.

As Águias da Costa do Marfim continuaram dominando o jogo, em busca de um segundo gol que decidisse a partida.

Aos 64 minutos, Nicolas Pépé marcou seu segundo gol pessoal e o segundo da seleção de seu país. Após um passe magnífico de Ibrahim Sangaré, Pépé avançou pela direita dentro da área e chutou com força com o pé esquerdo no ângulo superior esquerdo, garantindo a vantagem de 2 a 0 para a Costa do Marfim.

Com esse gol, Nicolas Pépé tornou-se o segundo jogador a marcar dois gols pela seleção da Costa do Marfim em uma Copa do Mundo, depois de Aruna Dindan contra a Sérvia, que alcançou essa marca em 21 de junho de 2006.

O primeiro tempo continuou com tentativas de ambos os lados, e a seleção de Curaçao quase marcou um gol para diminuir a diferença aos 74 minutos, quando Tahith Chong chutou com força com o pé esquerdo do lado direito dentro da área, mas o goleiro da Costa do Marfim defendeu com maestria.

O segundo tempo terminou com uma vantagem confortável de 2 a 0 para a Costa do Marfim, com uma atuação forte e organizada da seleção marfinense.

