Vídeo: confronto acalorado diante das câmeras, Carrick explode por causa de seu futuro no Manchester United

Michael Carrick, treinador do Manchester United, entrou em um bate-boca acalorado com um repórter da rede Sky Sports, após ser questionado diretamente sobre o seu futuro no clube, na sequência do emocionante empate por 4 a 4 diante do Aston Villa, no encerramento da décima rodada da Premier League.

O confronto, disputado na noite de domingo no estádio Old Trafford, teve uma virada alucinante por parte do Manchester United nos minutos finais, depois que os donos da casa conseguiram voltar ao jogo e evitar a derrota. Contudo, o resultado não encerrou as dúvidas em torno do futuro de Carrick, diante da incapacidade da equipe de conquistar um número suficiente de vitórias.

Durante a entrevista concedida a Patrick Davison, repórter da Sky Sports, este último perguntou ao técnico do United o que ele esperava que acontecesse nas próximas semanas, diante da repetição dos questionamentos sobre o seu futuro, fazendo referência a declarações anteriores de Carrick, nas quais ele afirmou que poderia deixar o cargo caso sentisse que isso seria do interesse do clube.

A resposta de Carrick foi categórica e breve: "Isso não vai acontecer, não", antes que o repórter continuasse a pressioná-lo sobre a possibilidade de haver conversas a respeito do seu futuro, questionando se isso seria algo esperado para o próximo período.

Mas o treinador do Manchester United não lidou com a pergunta da maneira habitual, e respondeu com outra pergunta: "Haverá conversas?", antes que o repórter o questionasse novamente se ele acreditava que essas conversas aconteceriam, ao que Carrick respondeu: "Você acha?".

E quando Davison repetiu a pergunta, pedindo que ele esclarecesse o seu ponto de vista, Carrick entrou em um embate direto com ele, dizendo: "Você está me dizendo isso, então qual é a sua opinião?", antes que o repórter afirmasse que estava esperando uma resposta dele mesmo, e não a opinião dele próprio.

Ao final da conversa, Carrick admitiu que o Manchester United não conquistou o número suficiente de vitórias, mas destacou o seu desejo de continuar trabalhando e construindo sobre os aspectos positivos que apareceram diante do Aston Villa, com a necessidade de corrigir os erros cometidos pela equipe e de focar em conquistar vitórias nos próximos jogos.