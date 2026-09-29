Vídeo: comemorou a classificação duas vezes, festa alucinante da seleção de Omã após o sorteio da Copa do Golfo 27

Os jogadores da seleção de Omã viveram momentos de loucura após se classificarem para as semifinais da Copa do Golfo Árabe "Golfo 27", às custas do Iraque, por meio de sorteio.

A Federação da Copa do Golfo de Futebol realizou um sorteio em um dos hotéis da cidade de Jidá para definir o segundo classificado do Grupo 1 às semifinais do torneio do Golfo, ao lado da Arábia Saudita, entre as seleções do Iraque e de Omã, após o empate em todos os critérios.

O sorteio resultou na classificação da seleção de Omã às semifinais, tornando-se a segunda classificada do grupo, atrás da seleção da Arábia Saudita, que ficou na liderança do grupo com aproveitamento perfeito (9 pontos).

Os canais "Abu Dhabi Sports" publicaram um vídeo da concentração da seleção de Omã na cidade de Jidá, após o anúncio de sua classificação às semifinais às custas do Iraque por meio do sorteio.

O curioso é que essa foi a segunda vez que a seleção de Omã comemorou a classificação, depois que seus jogadores já haviam feito o mesmo no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jidá, após a vitória sobre o Kuwait por 3 a 1, na terceira rodada da fase de grupos.

Os jogadores da seleção de Omã acreditaram que já haviam se classificado para as semifinais, por conta de sua vantagem sobre o Iraque nos critérios de fair play, antes de se confirmar o empate em todos os aspectos, levando à realização do sorteio, que confirmou sua classificação.

As duas seleções somaram 4 pontos, empataram na primeira partida por 1 a 1, cada uma marcou 4 gols e sofreu 5, e cada uma recebeu 8 cartões amarelos, sem nenhum cartão vermelho, antes de a seleção de Omã vencer no sorteio.



