O Duhail arrancou uma vitória emocionante diante do anfitrião Al Sadd por 3 a 2, no confronto realizado neste domingo, no Estádio Jassim bin Hamad, pela sexta rodada do Campeonato Catariano, após marcar o gol da vitória aos quatro minutos dos acréscimos do segundo tempo.

O Duhail começou a partida com força e Jean Castillito abriu o placar aos nove minutos, ao subir em uma bola cruzada e mandá-la para as redes com uma forte cabeçada.

O Duhail manteve a pressão e ampliou a vantagem com o segundo gol aos 28 minutos, marcado por Sultan Al Brake, mas o Al Sadd logo diminuiu a diferença com Giovani, aos 32 minutos.

Antes do fim do primeiro tempo, Youssef Abdul Razzaq conseguiu empatar para o Al Sadd aos quatro minutos dos acréscimos, levando a partida de volta ao ponto de partida, em meio à expectativa para o desenrolar do segundo tempo.

O confronto seguiu equilibrado entre as duas equipes, até que Tahseen Mohamed aplicou o golpe final no Al Sadd, marcando o gol da vitória nos últimos instantes para o Duhail, aos quatro minutos dos acréscimos do segundo tempo, garantindo ao seu time três pontos preciosos em um dos jogos mais emocionantes da rodada.

Com essa vitória, o Duhail, comandado pelo técnico Djamel Belmadi, chegou aos 12 pontos e ocupa a quarta colocação, atrás do Al Arabi, terceiro colocado, pelo saldo de gols.

Por outro lado, o Al Sadd, dirigido por Razvan Lucescu, permaneceu com 12 pontos na segunda posição, a um ponto do líder Al Rayyan, que soma 13 pontos, ressaltando que este último disputou cinco partidas.

O confronto também marcou a entrega dos prêmios de melhor técnico e melhor jogador referentes aos meses de agosto e setembro a Razvan Lucescu, treinador do Al Sadd, e a Akram Afif, estrela do Al Sadd.





Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Al-Rayyan ALR 6 4 2 0 10 2 +8 14 E V V E V 2 Al-Sadd ALS 6 4 0 2 23 13 +10 12 D D V V V 3 Al-Arabi ALA 6 3 3 0 14 5 +9 12 V V E V E 4 Al-Duhail SC ADS 6 3 3 0 12 5 +7 12 V V E E E 5 Al-Shamal ALS 6 2 3 1 10 10 0 9 E D E V V 6 Al-Wakrah ALW 6 2 2 2 10 11 -1 8 V V E D D 7 Al-Ahli AHL 6 2 1 3 10 12 -2 7 D V D V E 8 Al-Shahaniya SHA 6 2 1 3 8 15 -7 7 D V E D V 9 Lusail SC LUS 6 1 3 2 7 5 +2 6 E D E V E 10 Al-Gharafa ALG 6 1 2 3 6 11 -5 5 E D E D D 11 Qatar SC QAS 6 0 3 3 6 14 -8 3 E D E D D 12 Al-Sailiya ALS 6 0 1 5 7 20 -13 1 E D D D D AFC Champions League AFC Champions League Qualification Copa da AFC Play-off do Rebaixamento Rebaixamento



