O Duhail arrancou uma vitória emocionante diante do anfitrião Al Sadd por 3 a 2, no confronto realizado neste domingo, no Estádio Jassim bin Hamad, pela sexta rodada do Campeonato Catariano, após marcar o gol da vitória aos quatro minutos dos acréscimos do segundo tempo.
O Duhail começou a partida com força e Jean Castillito abriu o placar aos nove minutos, ao subir em uma bola cruzada e mandá-la para as redes com uma forte cabeçada.
O Duhail manteve a pressão e ampliou a vantagem com o segundo gol aos 28 minutos, marcado por Sultan Al Brake, mas o Al Sadd logo diminuiu a diferença com Giovani, aos 32 minutos.
Antes do fim do primeiro tempo, Youssef Abdul Razzaq conseguiu empatar para o Al Sadd aos quatro minutos dos acréscimos, levando a partida de volta ao ponto de partida, em meio à expectativa para o desenrolar do segundo tempo.
O confronto seguiu equilibrado entre as duas equipes, até que Tahseen Mohamed aplicou o golpe final no Al Sadd, marcando o gol da vitória nos últimos instantes para o Duhail, aos quatro minutos dos acréscimos do segundo tempo, garantindo ao seu time três pontos preciosos em um dos jogos mais emocionantes da rodada.
Com essa vitória, o Duhail, comandado pelo técnico Djamel Belmadi, chegou aos 12 pontos e ocupa a quarta colocação, atrás do Al Arabi, terceiro colocado, pelo saldo de gols.
Por outro lado, o Al Sadd, dirigido por Razvan Lucescu, permaneceu com 12 pontos na segunda posição, a um ponto do líder Al Rayyan, que soma 13 pontos, ressaltando que este último disputou cinco partidas.
O confronto também marcou a entrega dos prêmios de melhor técnico e melhor jogador referentes aos meses de agosto e setembro a Razvan Lucescu, treinador do Al Sadd, e a Akram Afif, estrela do Al Sadd.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|6
|4
|2
|0
|10
|2
|+8
|14
E
V
V
E
V
|2
|6
|4
|0
|2
|23
|13
|+10
|12
D
D
V
V
V
|3
|6
|3
|3
|0
|14
|5
|+9
|12
V
V
E
V
E
|4
|6
|3
|3
|0
|12
|5
|+7
|12
V
V
E
E
E
|5
|6
|2
|3
|1
|10
|10
|0
|9
E
D
E
V
V
|6
|6
|2
|2
|2
|10
|11
|-1
|8
V
V
E
D
D
|7
|6
|2
|1
|3
|10
|12
|-2
|7
D
V
D
V
E
|8
|6
|2
|1
|3
|8
|15
|-7
|7
D
V
E
D
V
|9
|6
|1
|3
|2
|7
|5
|+2
|6
E
D
E
V
E
|10
|6
|1
|2
|3
|6
|11
|-5
|5
E
D
E
D
D
|11
|6
|0
|3
|3
|6
|14
|-8
|3
E
D
E
D
D
|12
|6
|0
|1
|5
|7
|20
|-13
|1
E
D
D
D
D