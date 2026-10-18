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Vídeo: comemorações interrompidas: Al Duhail rouba os holofotes do Al Sadd nos acréscimos

Al-Sadd x Al-Duhail SC
Al-Sadd
Al-Duhail SC
Stars League
A. Afif
D. Belmadi
R. Lucescu
R. Firmino
Catar
Argélia
Romênia
Tunísia
Egito
Arábia Saudita
Jordânia
Iraque
Brasil

Clássico eletrizante e última cartada

O Duhail arrancou uma vitória emocionante diante do anfitrião Al Sadd por 3 a 2, no confronto realizado neste domingo, no Estádio Jassim bin Hamad, pela sexta rodada do Campeonato Catariano, após marcar o gol da vitória aos quatro minutos dos acréscimos do segundo tempo.

O Duhail começou a partida com força e Jean Castillito abriu o placar aos nove minutos, ao subir em uma bola cruzada e mandá-la para as redes com uma forte cabeçada.

O Duhail manteve a pressão e ampliou a vantagem com o segundo gol aos 28 minutos, marcado por Sultan Al Brake, mas o Al Sadd logo diminuiu a diferença com Giovani, aos 32 minutos.

Antes do fim do primeiro tempo, Youssef Abdul Razzaq conseguiu empatar para o Al Sadd aos quatro minutos dos acréscimos, levando a partida de volta ao ponto de partida, em meio à expectativa para o desenrolar do segundo tempo.

O confronto seguiu equilibrado entre as duas equipes, até que Tahseen Mohamed aplicou o golpe final no Al Sadd, marcando o gol da vitória nos últimos instantes para o Duhail, aos quatro minutos dos acréscimos do segundo tempo, garantindo ao seu time três pontos preciosos em um dos jogos mais emocionantes da rodada.

Com essa vitória, o Duhail, comandado pelo técnico Djamel Belmadi, chegou aos 12 pontos e ocupa a quarta colocação, atrás do Al Arabi, terceiro colocado, pelo saldo de gols.

Por outro lado, o Al Sadd, dirigido por Razvan Lucescu, permaneceu com 12 pontos na segunda posição, a um ponto do líder Al Rayyan, que soma 13 pontos, ressaltando que este último disputou cinco partidas.

O confronto também marcou a entrega dos prêmios de melhor técnico e melhor jogador referentes aos meses de agosto e setembro a Razvan Lucescu, treinador do Al Sadd, e a Akram Afif, estrela do Al Sadd.


#
JVEDGPGCSGPSequência
1
Al-RayyanAl-RayyanALR
6420102+814
E
V
V
E
V
2
Al-SaddAl-SaddALS
64022313+1012
D
D
V
V
V
3
Al-ArabiAl-ArabiALA
6330145+912
V
V
E
V
E
4
Al-Duhail SCAl-Duhail SCADS
6330125+712
V
V
E
E
E
5
Al-ShamalAl-ShamalALS
6231101009
E
D
E
V
V
6
Al-WakrahAl-WakrahALW
62221011-18
V
V
E
D
D
7
Al-AhliAl-AhliAHL
62131012-27
D
V
D
V
E
8
Al-ShahaniyaAl-ShahaniyaSHA
6213815-77
D
V
E
D
V
9
Lusail SCLusail SCLUS
613275+26
E
D
E
V
E
10
Al-GharafaAl-GharafaALG
6123611-55
E
D
E
D
D
11
Qatar SCQatar SCQAS
6033614-83
E
D
E
D
D
12
Al-SailiyaAl-SailiyaALS
6015720-131
E
D
D
D
D
AFC Champions League
AFC Champions League Qualification
Copa da AFC
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento


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