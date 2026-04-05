Vídeo: Comemorações históricas no Congo pela classificação para a Copa do Mundo... e grande indignação na França!

A capital, Kinshasa, viveu um clima festivo excepcional neste domingo, depois que os jogadores da seleção da República Democrática do Congo comemoraram a classificação para a Copa do Mundo de 2026, após a vitória por 1 a 0 sobre a Jamaica na repescagem intercontinental, garantindo assim seu retorno à Copa do Mundo pela primeira vez em 50 anos.

As comemorações que tomaram conta das ruas da capital se transformaram em uma festa nacional, com milhares de torcedores saindo às ruas para receber os “Leões”, que percorreram as ruas em meio a um clima de orgulho e alegria, celebrando uma conquista tão esperada.

A mídia e as redes sociais divulgaram vídeos mostrando o atacante Cédric Bakambu em excelente forma física, compartilhando a alegria da torcida, após ter ficado de fora da última partida do Real Betis contra o Espanyol.

Relatos indicam que o jogador também pode ficar de fora do confronto contra o Braga nas quartas de final da Liga Europa na próxima quinta-feira.

As comemorações não se limitaram à torcida, já que a seleção recebeu uma recepção oficial grandiosa assim que chegou ao Aeroporto Internacional de Ngeli, onde foi recebida pelo presidente do país, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que os parabenizou pela conquista histórica.

Mas a alegria da classificação não passou sem polêmica, já que as comemorações provocaram a ira de alguns clubes europeus, principalmente do Lille e do Lens, da França, devido ao atraso no retorno de seus jogadores Chancel Mbemba e Arthur Masuaku à França, o que resultou na ausência deles no clássico do norte da Liga Francesa.

O presidente do Lille, Olivier Létan, expressou seu descontentamento com a atitude da Federação Congolesa, afirmando:

E acrescentou: “A Federação Congolesa decidiu unilateralmente reter os jogadores até segunda-feira, embora os regulamentos da FIFA sejam claros: os jogadores devem retornar aos seus clubes dentro de 48 horas após a partida”.

Ele acrescentou: “O jogador deveria estar aqui na quinta-feira. O caso já está nas mãos da Comissão de Disciplina da FIFA, pois se trata de um precedente muito grave para todos os clubes que pagam os salários dos jogadores. As entidades competentes estão muito atentas a essa questão e já enviaram uma carta à Federação Congolesa”.

Com a classificação para a segunda Copa do Mundo de sua história, a República Democrática do Congo integra o Grupo K da Copa do Mundo de 2026, que será sediada pelos Estados Unidos, México e Canadá entre 11 de junho e 19 de julho, ao lado das seleções da Colômbia, Portugal e Uzbequistão.

Leia também: A difícil jornada árabe na Copa do Mundo: situação ideal para o Egito... difícil para Marrocos e Arábia Saudita... e desastrosa para a Argélia

