Neymar seguiu provocando polêmica dentro dos gramados, depois de se envolver em uma confusão com torcedores e jogadores do Remo após conduzir o Santos à classificação para as quartas de final da Copa do Brasil.

O Santos garantiu sua vaga nas quartas de final após vencer o Remo por 1 a 0 no estádio Mangueirão, antes que os momentos seguintes ao apito final testemunhassem um clima tenso.

Neymar se dirigiu em direção ao banco de reservas do Remo e à torcida da casa, e repetiu mais de uma vez a frase "vocês caíram", em uma atitude que acendeu a tensão dentro do gramado, antes que vários jogadores intervissem para conter a situação.

Um vídeo circulou pelas redes sociais mostrando Neymar no túnel que leva aos vestiários, onde provocou vários integrantes do clube Remo dançando e apontando para o escudo do Santos.

Neymar havia anunciado sua aposentadoria do futebol internacional há cerca de uma semana, após a eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, enquanto seu contrato com o Santos se encerra em dezembro próximo.