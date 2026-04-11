Vídeo: Com uma jogada espetacular... O time escreve a história duas vezes na mesma noite

O promissor astro do Liverpool, Rio Nguemouha, inscreveu seu nome nos livros de história dos Reds, após alcançar dois recordes históricos em uma única noite na Premier League.

O Liverpool venceu o Fulham por 2 a 0 na noite deste sábado, na 32ª rodada da Premier League.

Njomoa abriu o placar aos 36 minutos com uma jogada de grande habilidade, antes de Mohamed Salah marcar o segundo gol aos 40 minutos.

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A conta do Stats Foot na plataforma X informou que o jovem inscreveu seu nome na história dos Reds, tornando-se “aos 17 anos e 225 dias, o jogador mais jovem da história do Liverpool a marcar seu segundo gol na Premier League, superando o lendário Michael Owen, que alcançou esse recorde aos 17 anos e 238 dias”.

O jovem astro não se contentou com isso, mas também entrou para a história em Anfield, tornando-se o mais jovem artilheiro do Liverpool em seu estádio na Premier League, quebrando o recorde anterior que pertencia a Raheem Sterling (17 anos e 317 dias) desde outubro de 2012, de acordo com as estatísticas do Squawka.

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O Liverpool reforçou suas chances na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada, após elevar sua pontuação para 52 pontos, ocupando a quinta posição.