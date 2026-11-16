Vídeo: com quatro dedos e comentário enigmático, Ronaldo gera polêmica após derrota dura de Portugal

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Cristiano Ronaldo, ex-capitão da seleção portuguesa, gerou polêmica após a pesada derrota sofrida pela seleção de seu país, em casa, diante da Dinamarca (4 a 1), pela Liga das Nações da Uefa.

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Ronaldo publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece mostrando quatro dedos, com a legenda: "Já descobriu a solução?". A postagem abriu espaço para questionamentos sobre a mensagem que ele quis transmitir e se ela trazia uma resposta indireta aos acontecimentos recentes que marcaram o fim de sua trajetória na seleção.

A aparição de Ronaldo em seu perfil pessoal aconteceu poucos dias depois do anúncio de sua aposentadoria da seleção. Antes disso, houve o desentendimento com o técnico Jorge Jesus, que contribuiu para que a relação entre os dois chegasse a um beco sem saída, encerrando a passagem do astro português pela seleção de seu país após uma carreira histórica de mais de duas décadas.

O gesto dos quatro dedos aumentou ainda mais a polêmica, sobretudo por ter vindo após a pesada derrota de Portugal para a Dinamarca, na partida disputada no último sábado. Foi o primeiro jogo da seleção desde que Ronaldo anunciou sua aposentadoria internacional, o que fez o momento da publicação do vídeo levantar dúvidas sobre uma possível relação com o placar elástico.

A derrota para a Dinamarca não foi um simples tropeço da seleção portuguesa, já que aconteceu em uma noite de homenagem a Ronaldo: antes do apito inicial, os jogadores vestiram camisas com seu nome e o número 7, e a torcida fez questão de saudar o ex-capitão. A noite, porém, acabou se transformando em um pesadelo depois dos quatro gols sofridos.

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O resultado reabriu o debate sobre a ausência de Ronaldo e seu impacto na seleção portuguesa , principalmente porque a partida veio depois de um período de tensão entre ele e Jesus, que assumiu o comando de Portugal após ter trabalhado com o veterano astro no Al-Nassr, da Arábia Saudita, antes que as divergências entre os dois se intensificassem nos últimos tempos do jogador na seleção.

As declarações de Jesus após a derrota aumentaram ainda mais a polêmica. Questionado sobre a falta que Ronaldo fez à seleção, o técnico português respondeu de forma que chamou a atenção, perguntando do que se poderia sentir falta, já que o jogador não está mais na equipe e tomou a decisão de sair. A postura voltou a colocar em evidência a natureza da relação entre os dois.

Fica a dúvida se o gesto dos quatro dedos e o comentário enigmático de Ronaldo têm alguma ligação com a derrota para a Dinamarca ou se trata apenas de um vídeo publicado pelo astro português sem relação direta com o que aconteceu com a seleção de seu país, até porque ele não explicou o significado da publicação nem enviou uma mensagem explícita a ninguém.