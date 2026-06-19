Vídeo: Com os uniformes oficiais... Uma exibição de habilidades encantadora de Henry e Zlatan

Em uma cena que chamou a atenção e agitou as redes sociais, as lendas do futebol Thierry Henry e Zlatan Ibrahimović transformaram o estúdio de análise em um campo de exibição, durante uma cobertura especial da Copa do Mundo.

Os dois ex-astros apareceram vestindo ternos elegantes no estúdio da rede “Cosm”, vídeo que Zlatan Ibrahimović compartilhou em sua conta no “X”, antes de Henry decidir quebrar o clima formal e começar a driblear a bola de uma forma que trouxe à memória seus dias de glória com o Arsenal e a seleção francesa.

Henry iniciou a exibição com toques rápidos, driblando a bola e exibindo algumas habilidades com os pés e a cabeça, deixando seus colegas no estúdio boquiabertos, antes de passar a bola para Garcia.

Zlatan Ibrahimović não ficou atrás, retribuindo a saudação com uma exibição técnica impressionante, calçando elegantes tênis brancos, e demonstrando grande domínio da bola: ele começou a quicá-la no pé, passando depois para o joelho e a cabeça, em uma sequência ininterrupta que impressionou o público.

As duas estrelas trocaram a bola mais de uma vez, em um desafio amigável que se transformou em um verdadeiro momento de entretenimento ao vivo, amenizando a intensidade da análise técnica e trazendo um clima de diversão à cobertura, O terceiro analista no estúdio interagiu com eles com sorrisos e aplausos, antes que a apresentadora, vestida com um vestido rosa, se juntasse a eles mais tarde, aplaudindo com entusiasmo.

Essa cena vem confirmar que as estrelas do futebol não perdem seu encanto mesmo após a aposentadoria, e que a paixão pelo esporte permanece presente, seja no gramado ou nos estúdios de análise.

Tanto Henry quanto Zlatan são considerados dois dos principais comentaristas do atual campeonato e contam com grande audiência graças à sua experiência e popularidade, além das suas brincadeiras que aparecem de vez em quando na tela.