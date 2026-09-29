A seleção de Marrocos conquistou uma vitória fácil e com o mínimo de esforço diante do anfitrião Lesoto, pelo placar de 2 a 0, na noite de terça-feira, na partida que reuniu as duas equipes pela segunda rodada das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

Apesar de a partida ter terminado com a vitória da seleção marroquina por dois gols a zero, o resultado poderia ter sido muito maior, diante do grande domínio dos jogadores de Marrocos sobre todo o desenrolar do jogo e do controle do ritmo da partida por todos os lados, além do desperdício de várias oportunidades, em meio à completa rendição dos donos da casa, que não conseguiram acompanhar Marrocos.

O primeiro gol saiu por meio de Brahim Díaz, aos 45 minutos, depois que um passe em profundidade dentro da área chegou a Nayef Aguerd, antes de a defesa do Lesoto errar ao afastar a bola, que chegou a Díaz, que a colocou facilmente nas redes, garantindo a vantagem para a seleção de Marrocos antes do fim do primeiro tempo.

A seleção marroquina manteve seu grande domínio sobre o desenrolar do confronto no segundo tempo, até que Azzedine Ounahi conseguiu marcar o segundo gol aos 82 minutos, após receber um cruzamento rasteiro de Soufiane Rahimi, colocando-a diretamente nas redes e confirmando a vitória de Marrocos.

Com essa vitória, a seleção de Marrocos elevou sua pontuação para 6 pontos, na liderança de seu grupo, após conquistar sua segunda vitória consecutiva, na sequência do triunfo na primeira rodada sobre o Gabão pelo placar de 2 a 0, enquanto a seleção do Lesoto seguiu sem nenhum ponto, na lanterna da classificação, após a derrota na primeira rodada para o Níger pelo placar de 2 a 1.







