O Zamalek conquistou uma vitória difícil sobre o Petrojet de Assiut por 1 a 0, na partida que reuniu as duas equipes nesta terça-feira, no Estádio Borg El Arab, pela sétima rodada do Campeonato Egípcio.

Ahmed Sherif marcou o único gol da partida aos 26 minutos, dando a vantagem ao Zamalek durante o primeiro tempo, e a equipe branca manteve sua superioridade até o apito final, apesar das tentativas repetidas do Petrojet de Assiut em busca do empate.

O início do segundo tempo registrou uma chance perigosa para o Petrojet de Assiut, depois que um cruzamento chegou ao atacante da equipe, que finalizou em direção ao gol, mas Mohamed Awad brilhou ao defender a bola, antes que Ahmed Fatouh interviesse e a afastasse de cima da linha do gol, salvando o Zamalek de um gol certo aos 46 minutos.

Aos 58 minutos, Awad voltou a brilhar ao defender um forte chute de Shi Bondy dentro da área, após um erro de passe de Mostafa El Zenari, mantendo a vantagem de sua equipe.

Com esta vitória, o Zamalek elevou sua pontuação para 16 pontos em 7 partidas, após conquistar 5 vitórias, um empate e sofrer uma derrota, ocupando a terceira posição na tabela de classificação do Campeonato Egípcio, empatado em pontos com o Al Ahly, segundo colocado, que disputou 6 partidas, e dois pontos atrás do líder Pyramids, que soma 18 pontos em 6 partidas.

Por outro lado, o Petrojet de Assiut estacionou em 5 pontos em 7 partidas, após conquistar uma vitória, dois empates e sofrer 4 derrotas, ocupando a 16ª posição na tabela de classificação.







