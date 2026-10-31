Ricardo Kaká enviou uma mensagem à torcida do Milan antes do grande dérbi desta noite contra a Inter, pela décima rodada do Campeonato Italiano, uma partida considerada especial para o ídolo brasileiro.

O primeiro gol marcado por Kaká com a camisa do Milan foi contra a Inter, em outubro de 2003, e aquela partida terminou com o placar de 3 a 2 a favor dos rossoneri, resultado que ele espera repetir nesta noite.

Além do prestígio do "Derby della Madonnina", esta noite também será especial pelo que acontecerá antes da partida. Kaká será homenageado com sua entrada no hall da fama do clube e receberá seu prêmio diante das arquibancadas lotadas do estádio San Siro.

No início da tarde de hoje, o Milan publicou, por meio de suas contas oficiais nas redes sociais, um vídeo em que Kaká exibe uma "mensagem de amor" ao dérbi, além de um vídeo dele cumprimentando os torcedores na rua.

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Kaká escreveu: "Queridos apaixonados pelo Milan, a partida do dérbi permanecerá gravada na minha memória, e marcar meu primeiro gol durante ela foi realmente uma sensação única. Alguns momentos mágicos são inesquecíveis, e alguns tipos de amor nunca acabam", e acrescentou: "Forza Milan!".

A Inter lidera o Campeonato Italiano com 25 pontos, enquanto o Milan aparece na quinta colocação, com 18 pontos.

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