O Al-Ahli venceu o Al-Nassr por 3 a 1, na noite desta sexta-feira, no Estádio Alinma, em Jeddah, em partida adiada da 9ª rodada da Saudi Pro League.
O jogo teve um lance raro, quando Cristiano Ronaldo desperdiçou um pênalti aos 18 minutos, apesar de ter conseguido enganar Mendy, colocando a bola no canto oposto ao do goleiro, mas ela bateu na trave direita.
Sobre o pênalti perdido, Mohamed Al-Deayea declarou ao programa "Dawrina Ghair": "O goleiro (Mendy) não se mexeu e esperou. Além disso, o próprio Ronaldo não estava totalmente concentrado, e isso fica claro pela forma como ele bateu".
E acrescentou: "Ronaldo parou diante da bola antes de chutar e, mesmo assim, Mendy não se mexeu em momento algum, o que tirou a concentração do Cristiano. Isso é mérito do goleiro e também dos defensores, que chegaram à bola e a afastaram antes dos atacantes do Al-Nassr".
E concluiu: "Ronaldo bateu um pênalti (contra o Neom) da mesma forma, mas a bola foi para fora, longe das traves e do travessão, sem acertar a trave".
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A análise de Al-Deayea sobre o papel de Mendy no pênalti desperdiçado por Cristiano Ronaldo coincidiu com as declarações do goleiro senegalês explicando como defendeu o famoso pênalti do Marrocos cobrado por Brahim Díaz na final da Copa Africana de Nações de 2025, em janeiro passado.
O Marrocos teve um pênalti a seu favor nos minutos finais da partida. Díaz tentou cobrá-lo com uma cavadinha, à la Panenka, mas Mendy ficou parado no meio do gol e segurou a bola, antes de a seleção de Senegal marcar o gol da vitória na prorrogação.
Em entrevista ao canal "Canal+ Afrique", Mendy afirmou que não contou apenas com o reflexo e a leitura da cobrança na defesa, mas que tentou interferir no estado mental de Díaz, ocupando o maior espaço possível à frente dele e fazendo-o sentir que seria difícil acertar o gol, além de dirigir algumas provocações para atrapalhar sua concentração.
Mendy, que anunciou sua aposentadoria da seleção em setembro passado, disse que o segredo está em criar uma sensação de incerteza e ocupar o maior espaço possível diante do jogador, para que ele sinta que o gol ficou menor do que realmente é.
Ele acrescentou que a curta distância entre o goleiro e o cobrador amplia a sensação da dimensão do duelo, sobretudo nos momentos decisivos, em que a pressão psicológica aumenta, e destacou que tentou aproveitar essas circunstâncias a seu favor, além de provocar o jogador com algumas palavras para irritá-lo e desviar sua atenção.
Ao que parece, Mendy usou um truque semelhante para influenciar Cristiano Ronaldo, segundo revelou Mohamed Al-Deayea, o que rendeu ao astro português vários números negativos, além da derrota no clássico por 3 a 1.
De acordo com a Opta, Cristiano Ronaldo desperdiçou os dois pênaltis que cobrou na atual temporada da Saudi Pro League, já que havia perdido um na vitória por 1 a 0 sobre o Neom, em 20 de outubro passado, diante do goleiro Marcin Bułka.
Esse número é igual ao total de pênaltis desperdiçados por CR7 na última temporada da Saudi Pro League, quando ele converteu 6 de 8 cobranças.
Além disso, foi a primeira vez que Cristiano Ronaldo deixou de converter dois pênaltis consecutivos na Saudi Pro League desde que chegou ao Al-Nassr, em janeiro de 2023, após a rescisão de seu contrato com o Manchester United.