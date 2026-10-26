O marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, manteve seu grande momento nesta temporada, após marcar um belo gol contra o Nasaf, do Uzbequistão, na noite desta segunda-feira, em partida válida pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O astro marroquino conseguiu anotar o gol da vitória nos acréscimos, aos 90 minutos, para conduzir o "Al-Ameed" ao triunfo pelo placar de 2 a 1 e chegar ao quarto ponto na atual edição do torneio.

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O curioso é que o gol de En-Nesyri saiu de uma cobrança direta de falta, e o surpreendente é que foi a primeira vez que o astro marroquino marcou dessa forma, roubando as atenções de todos e levando a torcida do "decano da Ásia" à loucura.

Explodiram os comentários e os elogios ao grande nível apresentado por Youssef En-Nesyri e ao seu êxito em conduzir o Al-Ittihad rumo à vitória, apesar do período difícil que o time viveu nas duas primeiras rodadas, com um empate e uma derrota.

Com esse belo gol, En-Nesyri elevou seus números com o Al-Ittihad nesta temporada para 8 gols, além de duas assistências em 14 partidas disputadas nesta temporada nas diversas competições nacionais e continentais.