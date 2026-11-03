O Bayern de Munique conquistou uma valiosa vitória sobre o anfitrião Atlético de Madrid por 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes no estádio Metropolitano, na noite de terça-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, retornando o time bávaro com os três pontos do coração da capital espanhola.
O primeiro gol saiu aos 54 minutos, após um erro ingênuo do zagueiro Robin Le Normand, que recebeu a bola dentro da área do Atlético de Madrid, mas demorou para agir com ela, seja passando ou afastando-a da zona de perigo, permitindo que o jovem Lennart Karl o pressionasse e conseguisse roubar a bola, antes de colocá-la dentro das redes, aproveitando um presente defensivo inesperado do time espanhol.
Já o segundo gol veio aos 74 minutos, depois que Konrad Laimer recebeu um passe magnífico de Harry Kane para invadir a área, antes de disparar um chute forte como um míssil que foi parar no fundo das redes, confirmando a superioridade do Bayern de Munique e decidindo o confronto a favor de sua equipe.
O Bayern de Munique marcou um terceiro gol aos 80 minutos, mas o árbitro o anulou após a consulta à tecnologia do vídeo, por causa de uma falta cometida pelo zagueiro Dayot Upamecano, ficando o time alemão apenas com os dois gols.
O Bayern de Munique impôs seu domínio sobre o desenrolar do jogo durante a maior parte da partida, controlando a posse de bola e ditando o ritmo do confronto, enquanto o Atlético de Madrid apostou nos contra-ataques, mas não conseguiu criar um perigo real sobre a meta do goleiro Manuel Neuer.
O time bávaro conseguiu superar as ausências que atingiram seu elenco no período recente, especialmente no setor ofensivo, diante das ausências de Jamal Musiala, Luis Díaz, Serge Gnabry e Ismaël Saibari, além da doença de seu treinador Vincent Kompany, apresentando uma atuação forte e arrancando uma vitória merecida do estádio de seu adversário espanhol.
O Bayern de Munique elevou sua pontuação para 8 pontos, subindo para a oitava posição na tabela de classificação da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, enquanto o Atlético de Madrid estacionou nos 4 pontos, caindo para a vigésima segunda posição, após sofrer sua segunda derrota na competição.