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Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Vídeo: com dois gols cedo, Liverpool interrompe a sequência do Brighton

Match report
Liverpool x Brighton
Liverpool
Brighton
Premier League
England

Após 7 jogos: Brighton perde pela primeira vez

O Liverpool conseguiu frear o trem do Brighton e o superou por 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes na noite deste domingo, no estádio Anfield, pela oitava rodada da Premier League.

O primeiro gol veio através de Pascal Gross, jogador do Brighton, que marcou contra, depois que o chute de Florian Wirtz bateu nele e mudou de direção para balançar as redes aos 17 minutos.

Alexander Isak ampliou a vantagem do Liverpool com o segundo gol aos 21 minutos, depois de receber um passe de Bradley Barcola dentro da área, mandando a bola para dentro das redes em um único toque.



O Brighton pressionou com força no segundo tempo e teve maior posse de bola, mas falhou em ameaçar de verdade o gol do Liverpool, enquanto este último recuou e apostou nos contra-ataques.

Apesar das substituições feitas pelas duas equipes no segundo tempo, o placar permaneceu inalterado.

Esta é a primeira derrota do Brighton depois de 7 partidas consecutivas em diferentes competições, nas quais venceu 6 vezes e empatou apenas uma.

A última derrota do Brighton remontava ao dia 30 de agosto, quando perdeu para o Chelsea no estádio Stamford Bridge pelo placar de 4 a 3.

Do outro lado, o Liverpool seguiu no caminho certo, após conquistar a quarta vitória consecutiva em diferentes competições, sendo duas partidas na Premier League e outras duas na Liga dos Campeões da Europa.

Com essa vitória, o Liverpool elevou sua pontuação para 15 pontos, na quarta colocação, a apenas um ponto do Brighton, que ocupa a terceira posição.


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