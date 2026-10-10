Jordan Henderson teve um início perfeito em sua primeira partida como titular no estádio do Chelsea pela Premier League, após marcar e dar assistência nos minutos iniciais diante do Bournemouth.

Henderson colocou o Chelsea em vantagem após apenas dois minutos do começo de sua partida contra o Bournemouth, pela sexta rodada da Premier League, no sábado, e no minuto seguinte deu assistência para o segundo gol, de Morgan Rogers.

Henderson, que se transferiu para o Chelsea na última janela de verão, alcançou uma marca pessoal rara, atingida antes dele apenas pelo ex-astro de Liverpool e Leicester City, Emile Heskey.

De acordo com a rede Opta: "Jordan Henderson marcou um gol e deu uma assistência em apenas dois minutos e 29 segundos do início da partida do Chelsea contra o Bournemouth. Na história da Premier League, o único jogador a fazer isso em um tempo mais curto foi Emile Heskey, que marcou e deu assistência nos primeiros dois minutos com o Leicester City contra o Derby County em abril de 1998".

Henderson não parou por aí, voltando a marcar com grande habilidade em uma cobrança de falta aos 70 minutos, assinando seu segundo gol pessoal na partida e fechando a goleada do Chelsea por 5 a 1.

Segundo as estatísticas da Eurofoot, Henderson (36 anos) tornou-se o jogador mais velho a marcar dois gols com a camisa do Chelsea na Premier League desde que John Terry fez isso em 2017.

Henderson transferiu-se para o Chelsea no último verão de graça, após passar a temporada passada no Brentford, e esteve na lista da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.



