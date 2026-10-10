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Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: com diferença de 28 anos, feito raro coloca Henderson na história da Premier League

Chelsea x Bournemouth
Chelsea
Bournemouth
Premier League
J. Henderson
E. Heskey
England

Brilha em sua primeira participação como titular em Stamford Bridge

Jordan Henderson teve um início perfeito em sua primeira partida como titular no estádio do Chelsea pela Premier League, após marcar e dar assistência nos minutos iniciais diante do Bournemouth.

Henderson colocou o Chelsea em vantagem após apenas dois minutos do começo de sua partida contra o Bournemouth, pela sexta rodada da Premier League, no sábado, e no minuto seguinte deu assistência para o segundo gol, de Morgan Rogers.

Henderson, que se transferiu para o Chelsea na última janela de verão, alcançou uma marca pessoal rara, atingida antes dele apenas pelo ex-astro de Liverpool e Leicester City, Emile Heskey.

De acordo com a rede Opta: "Jordan Henderson marcou um gol e deu uma assistência em apenas dois minutos e 29 segundos do início da partida do Chelsea contra o Bournemouth. Na história da Premier League, o único jogador a fazer isso em um tempo mais curto foi Emile Heskey, que marcou e deu assistência nos primeiros dois minutos com o Leicester City contra o Derby County em abril de 1998".

Henderson não parou por aí, voltando a marcar com grande habilidade em uma cobrança de falta aos 70 minutos, assinando seu segundo gol pessoal na partida e fechando a goleada do Chelsea por 5 a 1.

Segundo as estatísticas da Eurofoot, Henderson (36 anos) tornou-se o jogador mais velho a marcar dois gols com a camisa do Chelsea na Premier League desde que John Terry fez isso em 2017.

Henderson transferiu-se para o Chelsea no último verão de graça, após passar a temporada passada no Brentford, e esteve na lista da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.


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