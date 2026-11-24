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O Manchester City escapou de uma derrota que parecia próxima, em casa e diante de sua torcida, para o Napoli, ao arrancar um empate por 2 a 2 nos minutos finais da partida disputada nesta terça-feira, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

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Rasmus Højlund colocou o Napoli na frente aos 55 minutos: Gilmour avançou e passou para Højlund, que abriu espaço suficiente longe de Guéhi e finalizou com força, superando Donnarumma no canto oposto.

O Manchester City empatou graças a um belo gol do marroquino Ayyoub Bouaddi, o primeiro dele pelo time inglês.

O gol saiu aos 67 minutos, após mais um escanteio curto bem executado. Doku rolou para trás para Bouaddi, livre de marcação dentro da área, que acertou um belo chute de primeira para balançar as redes.

Aos 76 minutos, Noa Lang marcou o segundo gol do Napoli. Politano passou para Spinazzola pelo lado direito, e Spinazzola fez um ótimo cruzamento que Lang, livre de marcação, mandou para as redes com uma finalização espetacular, sem chances para Donnarumma.

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Quando a partida caminhava para terminar com vitória do Napoli, Rayan Cherki marcou o gol de empate do Manchester City, aos 86 minutos.

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Com o resultado, o Manchester City chegou a 10 pontos e ocupa a sexta colocação, enquanto o Napoli soma 4 pontos, em 27º lugar.

Muita emoção

Os visitantes, que nunca haviam vencido um time inglês fora de casa, abriram o placar aos 55 minutos, quando o ex-atacante do Manchester United Højlund voltou a assombrar os antigos rivais com um chute forte que superou Donnarumma.

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O City respondeu na metade do segundo tempo, quando Bouaddi acertou um belo chute de primeira e marcou o primeiro gol de sua carreira pelo time principal.

O Napoli, que registrou 0,61 de xG (gols esperados), contra 1,41 do Manchester City, voltou à frente aos 76 minutos em um contra-ataque rápido. O'Reilly foi enganado e ficou fora de posição, o que permitiu a Spinazzola avançar e cruzar para Lang finalizar direto para o gol.

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Mas os donos da casa encontraram outra solução a quatro minutos do fim do tempo regulamentar: Cherki infiltrou na área e venceu o goleiro Milinković-Savić de ângulo fechado.

Apesar das tentativas no fim, o Manchester City não conseguiu a vitória em casa, diante de sua torcida.

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Agora, o Manchester City precisa se preparar rapidamente para a viagem em que enfrentará o Arsenal, atual campeão da Premier League, no domingo, em um duelo de pegar fogo muito aguardado.

Já o Napoli visita o Sassuolo no mesmo dia, de olho em subir na tabela, já que ocupa a oitava posição no Campeonato Italiano.