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O turco Merih Demiral, zagueiro do Al-Ahli, saiu vitorioso de seu eterno embate com a torcida do arquirrival Al-Nassr, após o clássico entre as duas equipes pela Saudi Pro League.

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O Al-Ahli venceu o Al-Nassr por 3 a 1, na partida disputada nesta sexta-feira , no Estádio Al-Inma, em Jeddah, em jogo adiado da 9ª rodada da Saudi Pro League.

Após o apito final, Demiral roubou todas as atenções com as comemorações intensas que fez diante das torcidas do Al-Ahli e do Al-Nassr no Estádio Al-Inma, em Jeddah.

Primeiro, Demiral correu em direção à torcida do Al-Ahli e passou a apontar para o escudo do clube no peito.

Em seguida, o zagueiro turco pegou uma bandeira do Al-Ahli e foi até o meio de campo para fincá-la no gramado, o que provocou alguns jogadores do Al-Nassr, que se envolveram em uma discussão com ele.

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Demiral não parou por aí. As câmeras o flagraram fazendo o número 2 com os dedos para parte do público presente no Estádio Al-Inma, gesto que alguns interpretaram como uma referência aos dois títulos da equipe na Liga dos Campeões da AFC Elite.

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As atitudes representaram mais um capítulo da batalha entre Demiral e a torcida do Al-Nassr, que vem desde o clássico entre as duas equipes em abril passado, quando ele se envolveu em discussões com vários jogadores.

O zagueiro turco foi um dos grandes destaques deste clássico e um dos principais responsáveis pela vitória, tanto que recebeu o prêmio de melhor jogador da partida, uma das raras vezes em que conquistou essa honraria.

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Demiral chegou a marcar um gol aos 31 minutos de jogo, após uma saída errada do brasileiro Bento, goleiro do time da capital. A bola chegou até ele diante do gol vazio, e o zagueiro a mandou para as redes de cabeça.

No entanto, o árbitro argentino Facundo Tello recorreu ao VAR depois de validar o gol e acabou anulando o lance, alegando que Bento sofreu obstrução de Ziyad Al-Johani, meio-campista do Al-Ahli.

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A decisão irritou bastante o holandês Marino Bosic, técnico do Al-Ahli, que discutiu com o árbitro da partida por entender que o gol havia sido legal.

Fahad Al-Mirdasi, ex-árbitro saudita, discordou da decisão do juiz da partida e afirmou que o gol foi legal, já que não houve contato.

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"Aos 31 minutos, decisão incorreta ao anular o gol do Al-Ahli", disse Al-Mirdasi, em declarações publicadas no perfil oficial do programa "Nadina", do canal "MBC 1".

E explicou: "O jogador do Al-Ahli Ziyad Al-Johani não cometeu nenhuma infração sobre o goleiro do Al-Nassr, Bento Matheus. Foi uma intervenção equivocada do árbitro de vídeo ao chamar o árbitro, e o gol deveria ter sido validado".

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A emoção continuou no segundo tempo, graças ao próprio zagueiro turco Merih Demiral, que sofreu um pênalti a favor do Al-Ahli aos 67 minutos de jogo.

Demiral recebeu um cruzamento dentro da área, e Abdullah Al-Hamdan, atacante do Al-Nassr, tentou acompanhá-lo, mas o zagueiro turco foi ao chão pedindo pênalti.

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De início, o árbitro argentino ignorou as reclamações dos jogadores do Al-Ahli, mas depois recorreu ao VAR, revisou o lance de perto e voltou atrás para marcar pênalti a favor do Al-Ahli.

O inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, não desperdiçou a chance. Ele foi para a cobrança e bateu forte, no canto direito do goleiro brasileiro Bento, que não conseguiu alcançar a bola, marcando o segundo gol da equipe de Jeddah aos 71 minutos de jogo.

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O golpe final veio aos 75 minutos, quando o armênio Eduard Spertsyan, meio-campista do Al-Ahli, cobrou escanteio na área e o zagueiro brasileiro Roger Ibañez desviou de cabeça para as redes, marcando o terceiro gol da equipe de Jeddah.

Com a vitória, o Al-Ahli chegou a 24 pontos e ocupa a quarta colocação na tabela do Campeonato Saudita, 4 pontos atrás do Al-Nassr, que estacionou nos 28 pontos, na terceira posição.