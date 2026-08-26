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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vídeo: com assistência de Sipertsyan, Abu Al-Shamat coloca o Al Ahly em vantagem diante do Auckland

Al-Ahli x Auckland FC
Al-Ahli
Auckland FC
FIFA Intercontinental Cup
S. Abu Al-Shamat
Arábia Saudita
Nova Zelândia

A partida na Copa Intercontinental de Clubes

Saleh Abu Al-Shamat abriu o placar para o seu time, o Al-Ahli saudita, diante do visitante Auckland, da Nova Zelândia, pela Copa das Confederações de Clubes de 2026.

O gol saiu aos 63 minutos, após um arranque fulminante de Eduard Spertsyan pelo lado direito, que chegou até a entrada da área e deu um passe primoroso para Abu Al-Shamat, que a mandou com categoria para dentro das redes, no seu primeiro toque na partida.

O estádio Al-Inma, casa do Al-Ahli, na cidade de Jidá, na Arábia Saudita, recebe o duelo entre o Al-Ahli e o Auckland, pela primeira rodada da Copa das Confederações de Clubes.

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O vencedor marcará encontro com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, na próxima fase, dentro da Copa das Confederações que reúne os campeões da Ásia, da África e da Oceania.



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