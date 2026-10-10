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Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: com 28 anos de diferença, marca rara coloca Henderson na história da Premier League

Chelsea x Bournemouth
Chelsea
Bournemouth
Premier League
J. Henderson
E. Heskey
England

Brilha em sua primeira participação como titular em Stamford Bridge

Jordan Henderson teve um início perfeito em sua primeira partida como titular no estádio do Chelsea pela Premier League, após marcar e dar assistência nos primeiros minutos diante do Bournemouth.

Henderson colocou o Chelsea em vantagem após apenas dois minutos do início de sua partida contra o Bournemouth, pela sexta rodada da Premier League, no sábado, e, no minuto seguinte, deu a assistência para o segundo gol de Morgan Rogers.

Henderson, que se transferiu para o Chelsea na última janela de transferências de verão, alcançou um feito pessoal raro, antecedido apenas pelo ex-astro de Liverpool e Leicester City, Emile Heskey.

De acordo com a rede Opta, Henderson, diante do Bournemouth hoje, e antes dele Emile Heskey, com a camisa do Leicester City contra o Derby County, em abril de 1998, são os mais rápidos a marcar e dar assistência nos primeiros dois minutos de uma partida na história da Premier League.

Henderson transferiu-se para o Chelsea no último verão de forma gratuita, após passar a temporada passada no Brentford, e integrou a lista da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.

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