Jordan Henderson teve um início perfeito em sua primeira partida como titular no estádio do Chelsea pela Premier League, após marcar e dar assistência nos primeiros minutos diante do Bournemouth.
Henderson colocou o Chelsea em vantagem após apenas dois minutos do início de sua partida contra o Bournemouth, pela sexta rodada da Premier League, no sábado, e, no minuto seguinte, deu a assistência para o segundo gol de Morgan Rogers.
Henderson, que se transferiu para o Chelsea na última janela de transferências de verão, alcançou um feito pessoal raro, antecedido apenas pelo ex-astro de Liverpool e Leicester City, Emile Heskey.
De acordo com a rede Opta, Henderson, diante do Bournemouth hoje, e antes dele Emile Heskey, com a camisa do Leicester City contra o Derby County, em abril de 1998, são os mais rápidos a marcar e dar assistência nos primeiros dois minutos de uma partida na história da Premier League.
Henderson transferiu-se para o Chelsea no último verão de forma gratuita, após passar a temporada passada no Brentford, e integrou a lista da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.