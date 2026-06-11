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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: "Circuito da Fifa" acaba com o esquema tradicional... Novidades na Copa do Mundo de 2026

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México x África do Sul
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Como foi tocada a música nacional na abertura da Copa do Mundo?

Em uma cena inédita nos 94 anos de história da Copa do Mundo, a partida de abertura entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, testou um sistema totalmente novo adotado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) a partir da edição de 2026.

Pela primeira vez, os jogadores das duas seleções não se alinharam em uma única linha, como de costume, mas todos os membros das equipes – titulares, reservas e comissão técnica – se reuniram em um círculo no meio do campo, de mãos dadas, para tocar e cantar o hino nacional em conjunto.

A imagem transmitida para o mundo mostrou os jogadores do México cercando completamente o círculo central, entoando “Os mexicanos no grito de guerra”, antes que a seleção da África do Sul repetisse a mesma cena com o hino multilíngue “O Chamado da África do Sul”, em meio aos aplausos de 87 mil espectadores.

Uma fonte da FIFA disse à ESPN anteriormente que a decisão visa “fortalecer o espírito de equipe e a igualdade entre titulares e reservas, transformando o momento do hino de um ritual protocolar em um momento humano e unificador... Não queremos mais 11 jogadores na foto e 12 no banco, queremos uma seleção completa”.

O novo sistema, testado na Copa do Mundo de Clubes de 2025, será aplicado a todas as 104 partidas do torneio nos Estados Unidos, no México e no Canadá, e faz parte de uma série de mudanças aprovadas pela FIFA para a edição ampliada, na qual 48 seleções participam pela primeira vez.

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As reações foram divididas: enquanto a torcida mexicana descreveu a cena como “emocionante e histórica”, alguns analistas europeus a consideraram “exageradamente teatral”. Mas a imagem que ficará da abertura de 2026 não é um gol ou um cartão, e sim um círculo completo de jogadores cantando para a pátria.

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