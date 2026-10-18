O Milan impôs seu domínio no primeiro tempo diante da Atalanta, ao encerrar os 45 minutos iniciais com vantagem de dois gols a zero, no confronto disputado neste domingo à noite no estádio San Siro, pela sétima rodada do Campeonato Italiano.

A dupla formada pelo português Gonçalo Ramos e pelo francês Adrien Rabiot roubou a cena: o primeiro abriu o placar de pênalti, antes de o segundo ampliar com um belo chute, dando aos rossoneri uma vantagem confortável antes do início do segundo tempo.

Aos 23 minutos, a arbitragem marcou pênalti a favor do Milan, depois de Moussa arrancar do meio-campo e finalizar, com o substituto Obric interceptando a bola com a mão. O árbitro recorreu ao árbitro assistente de vídeo (VAR) e decidiu assinalar a penalidade.

Gonçalo Ramos converteu a cobrança em gol aos 24 minutos, finalizando com o pé direito e superando o goleiro da Atalanta, Carnesecchi, para colocar os donos da casa na frente.

Dois minutos antes do fim do primeiro tempo, o Milan ampliou a vantagem com o segundo gol: Moreira tocou para Rabiot, que se movimentou com inteligência entre as linhas, driblou um adversário e soltou um chute de pé direito que morreu no fundo das redes, junto à trave mais próxima, sem que o goleiro pudesse fazer nada.









Do outro lado, a Atalanta seguiu com seus problemas defensivos, sem conseguir manter o gol intacto pela quinta partida consecutiva, um indicativo das dificuldades que o time enfrenta no setor defensivo.

A superioridade do Milan não se restringiu ao placar, estendendo-se também aos números e às estatísticas: os rossoneri finalizaram 5 vezes, contra 3 da Atalanta, e os donos da casa acertaram duas bolas na direção do gol, enquanto o time visitante não conseguiu mandar nenhuma finalização entre as traves.

O Milan também impôs sua vantagem em termos de eficiência ofensiva, registrando um índice de gols esperados (xG) de 1,01, contra apenas 0,12 da Atalanta no primeiro tempo. Já a posse de bola ficou com o time visitante, com 61%, contra 39% do Milan, sem que essa vantagem fosse traduzida em chances reais de ameaçar o gol dos rossoneri.