O atacante egípcio Hamza Abdelkarim marcou um gol para o Barcelona Athletic na noite deste sábado, no confronto contra o Utebo, pela sétima rodada da quarta divisão do futebol espanhol.

Hamza assinalou o primeiro gol do Barcelona Athletic aos cinco minutos, ao converter com sucesso uma cobrança de pênalti, dando ao time B uma vantagem logo no início da partida.

A atuação do atacante egípcio acontece no momento em que a equipe principal do Barcelona enfrenta um duelo complicado contra o Real Betis, na noite deste sábado, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.