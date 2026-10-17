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Vídeo: cinco minutos bastam. Hamza Abdelkarim se apresenta com gol logo no início

Barca Atletic x Utebo
Barca Atletic
Utebo
Segunda Federacion
H. Abdelkarim
Espanha
Egito

com o time reserva

O atacante egípcio Hamza Abdelkarim marcou um gol para o Barcelona Athletic na noite deste sábado, no confronto contra o Utebo, pela sétima rodada da quarta divisão do futebol espanhol.

Hamza assinalou o primeiro gol do Barcelona Athletic aos cinco minutos, ao converter com sucesso uma cobrança de pênalti, dando ao time B uma vantagem logo no início da partida.

A atuação do atacante egípcio acontece no momento em que a equipe principal do Barcelona enfrenta um duelo complicado contra o Real Betis, na noite deste sábado, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

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