O Chelsea conquistou uma vitória preciosa sobre o Everton, fora de casa, por 2 a 0, neste sábado, no Hill Dickinson Stadium, em partida válida pela sétima rodada da Premier League, em um confronto que não ficou sem emoção e polêmica, após a preocupante lesão do goleiro argentino Emiliano Martínez, além de dois lances de arbitragem que provocaram reclamações dos jogadores do Chelsea.

O português Pedro Neto se impôs como o grande nome da partida, ao marcar os dois gols do Chelsea aos 46 e aos 90 minutos, conduzindo sua equipe à conquista de três pontos valiosos que elevaram seu total para 13 pontos, na quarta colocação, enquanto o Everton permaneceu com 10 pontos, na sexta posição.

Os acontecimentos do jogo não se limitaram aos gols, já que aos 31 minutos houve um caso de polêmica na arbitragem, depois que o brasileiro João Pedro caiu dentro da área do Everton após um contato com o zagueiro James Tarkowski, pedindo a marcação de um pênalti em favor de sua equipe.

O atacante do Chelsea levantou os braços reclamando da não marcação da infração, sob a expectativa de seus companheiros, que acreditavam que o contato exigia a intervenção do árbitro, mas Paul Tierney se recusou a atender aos pedidos dos jogadores do Chelsea e indicou a João Pedro que ele deveria se levantar e seguir jogando, considerando que o contato não justificava a marcação de pênalti.

A polêmica aumentou depois que o árbitro de vídeo (VAR) não interveio para chamar Tierney e revisar o lance no monitor lateral, com o jogo seguindo sem alteração na decisão da arbitragem.

Lesão preocupante de Martínez

Aos 66 minutos, a preocupação tomou conta do clima da partida após uma colisão violenta entre Martínez e o jogador do Everton Branthwaite, durante a execução de uma cobrança de falta, com os dois jogadores caindo ao chão e o jogo sendo interrompido para o acionamento da equipe médica.

Branthwaite conseguiu se levantar rapidamente, enquanto a situação do goleiro argentino parecia mais grave, já que ele permaneceu imóvel no gramado, cercado pelos membros da equipe médica, que lhe prestaram os primeiros socorros e examinaram seu estado com cuidado.

A rede "Sky Sports" informou que a equipe médica seguiu atendendo o caso de Martínez, ao mesmo tempo em que uma maca era preparada caso fosse necessário retirá-lo do campo, em uma cena que gerou temores entre os presentes, especialmente com a ausência de replay televisivo da colisão.









Aos 70 minutos, o goleiro reserva Mike Penders, de 21 anos, começou a se preparar para entrar, no momento em que os cuidados médicos com Martínez continuavam. Aos 73 minutos, o goleiro argentino deixou o campo de maca, antes de o Chelsea fazer uma substituição forçada aos 74 minutos, com a entrada de Penders em seu lugar.

Apesar da preocupação que acompanhou a saída de Martínez, o momento trouxe um acontecimento importante para o jovem goleiro, que fez sua estreia na Premier League com 21 anos e 78 dias, tornando-se o goleiro mais jovem a atuar com a camisa do Chelsea na competição, de acordo com as informações apresentadas na cobertura.

Nova polêmica sobre pênalti nos minutos finais

Os lances polêmicos de arbitragem voltaram à tona aos 81 minutos, depois que o Chelsea pediu a marcação de um pênalti após a queda de Rogers dentro da área, em seguida a uma intervenção de Tarkowski.

Mas o árbitro Paul Tierney se recusou a marcar a infração, e a tecnologia de vídeo (VAR) confirmou sua decisão, de modo que o Chelsea ficou apenas com uma cobrança de escanteio, em meio à continuidade da polêmica em torno das decisões da arbitragem na partida.

No fim, o Chelsea decidiu o confronto com os dois gols de Neto, saindo com uma vitória importante na disputa do Campeonato Inglês, enquanto a lesão de Martínez e os lances de arbitragem permaneceram como os principais destaques que acompanharam o triunfo, para além do resultado.







