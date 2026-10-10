O Chelsea mandou um recado forte aos seus rivais na Premier League, após conquistar uma vitória contundente sobre o Bournemouth pelo placar de 5 a 1, na noite de sábado, no estádio Stamford Bridge, pela sexta rodada, em uma partida marcada por um início excepcional dos donos da casa e por uma atuação de destaque do inglês Jordan Henderson, que marcou dois gols em uma noite ofensiva emocionante.

O Chelsea não deu ao seu visitante a chance de recuperar o fôlego, já que Henderson abriu o placar logo depois de passar apenas um minuto, após aproveitar um passe de Cole Palmer dentro da área e mandar a bola para as redes, antes de Morgan Rogers ampliar o placar aos três minutos, com um chute magnífico que confirmou o começo arrasador do time londrino, que impôs sua superioridade cedo e desarticulou os planos do Bournemouth.

Com o início do segundo tempo, o Chelsea manteve sua pressão ofensiva, e João Pedro acrescentou o terceiro gol aos 45 minutos, reforçando a vantagem dos donos da casa, antes de o Bournemouth conseguir diminuir a diferença por meio de Evanilson aos 51 minutos, dando ao seu time uma esperança momentânea de voltar ao clima da partida.

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Mas o Chelsea não permitiu que o adversário aproveitasse esse momento, pois João Pedro voltou a balançar as redes novamente aos 67 minutos, marcando o quarto gol, antes de Henderson dar o golpe de misericórdia com o quinto gol de falta direta aos 70 minutos, completando seu doblete pessoal e encerrando uma noite perfeita para os donos da casa.

O doblete de Henderson lhe conferiu o papel de protagonista no confronto, após ter aberto o placar com um gol cedo e, em seguida, encerrado a goleada com uma bola parada bem executada, enquanto Palmer desempenhou um papel importante no início do seu time, graças às suas movimentações e à criação de espaços no terço ofensivo, o que ajudou o Chelsea a impor seu ritmo desde os primeiros minutos.

Esta vitória dá ao Chelsea um importante impulso moral sob o comando de seu treinador Xabi Alonso, depois que o time havia perdido sua partida anterior para o Brentford por 3 a 0, com a resposta vindo forte com a goleada por 5 a 0 sobre o Bournemouth.

Ainda assim, sofrer um gol após o intervalo continua sendo um ponto que merece revisão, apesar de a superioridade ofensiva ter decidido o confronto de forma clara.

Por outro lado, o Bournemouth sofreu uma derrota dura após não conseguir lidar com o começo arrasador do Chelsea, e passa a ser cobrado a revisar seus erros defensivos, especialmente nos primeiros minutos, que decidiram boa parte do confronto.

Já o Chelsea saiu com uma grande vitória que devolveu a confiança às suas fileiras e confirmou que seu setor ofensivo é capaz de fazer a diferença quando encontra espaços e eficiência diante do gol.







